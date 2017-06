Revista de la Semana

Como consecuencia de los resultados de las elecciones del 4 de junio, la mayoría de los columnistas de todos los periódicos han emitido opiniones de toda índole, señalando la mayoría, que los resultados han dejado mucho que desear, más aún los periodistas más leídos, como Héctor Aguilar Camín, Ricardo Rocha, Amparo Casar, José Cárdenas, entre otros muchos, sugieren la conveniencia de que México lleve a cabo una segunda vuelta en los comicios presidenciales.

El argumento de quienes opinan así se basa en que probablemente el próximo presidente de la República sea elegido por menos de un tercio de los votantes.

Mis respetos y mi reconocimiento para esos grandes escritores, sin embargo, creemos que México no debe ni necesita la segunda vuelta por muchas razones: porque de realizarse tendríamos un triunfador artificial y no un triunfador legítimo; porque los partidos políticos han consensado a partir de 1977 once reformas constitucionales para construir el actual sistema electoral. De realizarse irían contra las reglas creadas y vigentes.

Sería improcedente, porque iría contra la Constitución. Tratar de reformar a última hora –como se acostumbra en México- para establecer la segunda vuelta es falta de respeto a la Carta Magna. Sería cotosa para el INE, para el Gobierno que duplicaría los desvíos y, desde luego, para los candidatos que si en la primera vuelta duplicaron y hasta triplicaron los topes de campaña. Además, resultaría una medida insuficiente la segunda vuelta, pues en México no garantiza un gobierno eficiente.

Si creen que la segunda vuelta es la panacea de los problemas democráticos en México es algo ilusorio, porque no hay que olvidar que México ya tuvo la experiencia de la segunda vuelta en las elecciones municipales de San Luis Potosí y fue un fracaso por la escasa participación.

El problema de las elecciones en México no está en la segunda vuelta, sino el problema son los partidos, los candidatos, el gobierno, los ciudadanos y hasta las autoridades electorales.

Los partidos, porque se han vuelto franquicias de las que por muchos años se han beneficiado familias; imponen candidatos que no son los mejores prospectos ni los más honestos; ni respetan los topes de campaña; ni son democráticos pues luego todos se declaran vencedores antes de tiempo; muchos tienen antecedentes negros; como carecen de auténticos líderes forman coaliciones o se andan ofreciendo al mejor postor.

Los candidatos porque se dedican a prometer, lo que muchas veces no cumplen, ofrecen dádivas fuera de la ley, adquieren compromisos que luego se ven obligados a retribuir con creces, durante toda la campaña saludan de manos y abrazo a medio mundo, pero llegando al poder, ya ni se les puede ver y menos saludar.

El gobierno, porque no tiene empacho en desviar todos los recursos necesarios a las campañas con tal de que su partido no pierda.

Los ciudadanos, por lo general, no tienen convicciones, pues los caracteriza el protagonismo, la desunión, la descalificación y les domina el sectarismo. Decimos esto porque, por ejemplo, muchos se dicen cansados de los gobiernos priistas y otros reprueban el mesianismo de Morena, pero, no se fijan en la persona.

Y las autoridades electorales, como lo señale en mi artículo anterior, no cubren ni el mínimo de las denuncias presentadas y es que no hay nadie que les exija.

Lo que le gente quiere que el que gane nos garantice un gobierno eficaz, que nos de estabilidad, que promueva el desarrollo para que alcancemos el bienestar que tanta falta nos hace.

Hace falta gobierno que presente una plataforma política o plan de desarrollo, pero que realmente se cumpla, no sólo que se plasme en papel.

Con propuestas como la de tres por tres o el Sistema de Anticorrupción, no vamos a avanzar. Ya se demostró que con la 3 de 3, López Obrador y Ricardo Anaya, nada más se burlaron de los mexicanos. Y con el sistema de anticorrupción, sólo es un aparato burocrático más que, al final de cuentas, no va a dar resultado.

Si hubiera interés de las autoridades y los “grandes periodistas” deberán buscaran mejorar nuestra democracia propondrían lo que toda empresa e institución bancaria hace: instaurar la vigilancia y supervisión; con esta desde las oficinas darían seguimiento a la información mensual a que están obligadas todas las dependencias y si se presume o sospecha algo realizarían la otra para comprobar o corroborar si los recursos se están manejando en orden.

Esta tendría que ser la principal preocupación de la clase política y los especialistas. La falta de credibilidad en la democracia y los sistemas implementados que no son los idóneos, son un cáncer que corroe el cuerpo social y no se cura con Alka-Seltzer (que por cierto no figura entre los fármacos) de la segunda vuelta. Se requiere una cirugía mayor.