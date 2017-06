Descubren que el agua no es un solo líquido, sino dos y coexisten a la vez

Suecia, Junio 28.- El 71% a Tierra está cubierta de agua. Nosotros mismos somos agua en alrededor de un 70% y, sin embargo, sigue siendo una de las sustancias más misteriosas que conocemos. Cómo líquido, por ejemplo, tiene 70 propiedades únicas. La más reciente es que no es un sólo líquido, sino dos.

En el colegio solían decirnos que el agua tiene tres estados de la materia o fases: sólido, líquido y gaseoso. En realidad puede adoptar más. Se cree que un exoplaneta tiene agua en un exótico estado de plasma, y recientemente se han hallado evidencias de que se convierte en un líquido de baja densidad cuando alcanza temperaturas al borde del estado de congelación.

El nuevo descubrimiento de un grupo de investigadores suecos va precisamente en esta dirección. Lo que Lars G.M. Pettersson. y su equipo ha encontrado es que, a nivel molecular, el agua no es un solo líquido, sino dos fluidos de diferentes densidades que fluctúan, pasando de un estado a otro alternativamente, un poco como si mezcláramos agua y aceite.

El estudio, recién publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Science (PNAS) se basa en diversos análisis de agua a bajas temperaturas mediante espectroscopia de rayos-X, un método que ha permitido estudiar la posición relativa de las moléculas de agua y cómo interactúan unas con otras con una precisión inédita hasta ahora.

La ciencia conoce diferentes tipos de hielo en función de la temparatura y la presión. Existe, por ejemplo, el hielo cristalino (el que nos echamos en la bebida) y el hielo amorfo, que puede cambiar de dendidad y se cree que es el mas extendido en el universo. El nuevo descubrimiento apunta a que el agua líquida podría tener también diferentes fases de densidad, lo que explicaría algunas de sus extrañas propiedades, como el hecho de que aumente de volumen al congelarse.

El descubrimiento viene a sumarse al realizado hace poco por la Universidad de Oxford. Es una pieza más en el complejísimo rompecabezas del agua que, de momento, podría proporcionarnos técnicas de desalinización y purificación mucho más eficientes.