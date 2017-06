Historia que recordar

Ismael Chávez Barrera fue testigo de sendas batallas con su lente

Iguala, Gro., Junio 28.- Cuantos futbolistas en el paso de su historia no han disfrutado el estar dentro de la cancha buscando la victoria a como dé lugar, algunos llegan a su objetivo, otros se quedan en el intento tras pelear con todo, en el historial de esas contiendas gran parte de los integrantes de los conjuntos guardan un recuerdo con una fotografía que perdura para la posteridad.

Hace algunas décadas en el momento cumbre del futbol igualteco, Ismael Chávez Barrera, jugador nacido en las filas del Unión Iguala descubrió con el paso de los años en la fotografía una de sus vocaciones, con la cual pudo ser testigo de muchas cruzadas que siguen más presentes que nunca en su pensamiento

EL FUTBOL FUE SU PASIÓN

En charla con Diario 21, don Ismael habló sobre sus primeros pasos dentro del futbol con los colores del Unión Iguala, “el futbol me nace cuando era yo un chavito, tenía como 12 años y me inicié en el Unión iguala, entrenaba con todos los chamacos de los “unionistas” para mejorar día con día”.

Tras su paso en el futbol recordó también con qué equipos estuvo tras su salida del Unión Iguala. “Después de jugar con el Unión también estuve con Tuercas y Tornillos, Real Sociedad, ya más grande con San Juan, ahí conocí a muchos amigos que hasta la fecha tengo el gusto de seguir tratando”.

SU ENTRADA A LA FOTOGRAFÍA

Tras estar ligado al futbol platicó cómo fue que entró al mundo de la fotografía, en donde tiene muchos recuerdos, “inicie en la fotografía cuando jugaba en Tuerzas y Tornillos, ahí jugaba y les sacaba fotos al equipo, luego me extendí y le tomé a varios equipos como Junacate, Unión Iguala, Pepsi Cola, 20 de Noviembre y muchos conjuntos, tuve la suerte de tomarle fotos a muy buenos equipos de los 60 y 70”.

De las imágenes que tiene hay una que recuerda con cariño, “de las fotos que más tengo recuerdo una con las Reservas del Unión Iguala, fue la que más me gusto porque ahí estaba todo el plantel completo de los unionistas”.

Tras iniciar su peregrinar en este oficio donde se fue dando a conocer con la gente, tuvo otra idea que se quedaría para siempre, “luego de ir vendiendo las fotos, tuve una idea de ir guardando también las fotos que iba tomando para coleccionarlas y tener recuerdos para siempre del futbol”.

Con el paso de los años da su opinión de lo que ha ido pasando con el mundo de la fotografía, el cual se está desvaneciendo con su venta, “actualmente todo futbolista ya no quiere las fotos, ahora sacan su celular y con eso sienten que ya la fotografía no tiene el mismo interés como en años anteriores cuando se vendía bien, te puedo decir que fui el primero de los fotógrafos que estaba en cancha”.

SU ADIÓS DE ESTE GRAN OFICIO

El volver a jugar con el Unión Iguala lo hacer regresar a la cancha y terminar una faceta en la que disfrutó al máximo, “me retiré de la fotografía cuando regrese a jugar con el Unión Iguala en Veteranos, poco a poco fui perdiendo el interés luego de jugar en algunos equipos de futbol, en la fotografía estuve aproximadamente 10 o 12 años”.

Para culminar dijo, “tengo grandes recuerdos del futbol, desde niño jugué y me encantaba pertenecer al Unión, jugué muchos años y no me arrepiento de poder practicarlo, es una cuestión maravillosa ser jugador de este deporte, eso me trajo cosas buenas, conocí a muchas personas, el futbol me trajo cosas buenas de las que sigo agradecido”, finalizó.