FRANK EN SU TINTA

OCURRIÓ en la comunidad de Tres Palos (municipio de Acapulco): El sacerdote Juan Rodríguez fue acusado por feligreses de toquetear a menores de edad al llegar en aparente estado de ebriedad a la parroquia para oficiar la misa. A través de un vídeo difundido en las redes sociales, el cual se hizo viral en pocos minutos, se evidencia al Padre, supuestamente ebrio, a quien le reclaman que tocó las partes íntimas de las niñas del poblado de Tunzingo y Tres Palos, mientras las confesaba para que hicieran su primera comunión. Según familiares de las pequeñas, el sacerdote fue sorprendido cuando cometía el acto y acusaron de cómplice a la catequista Juana Castillo, ya que aseguran que ella vio cuando mañoseaba a las niñas, pero no hizo nada para evitarlo. Entre los reclamos se escucha decir a los católicos “Usted está ebrio, retírese señor, si usted cree en Dios pídale perdón por todo lo que hizo ahorita y mañana no venga a oficiar su misa, mande a otro que tenga responsabilidad. Entonces son mentirosas las niñas, ya te lo dijeron en tu cara”. La iglesia comunicó que está investigando “para que con argumentos y pruebas puedan saber qué fue lo que originó este lamentable incidente y poder actuar con base a la verdad y la justicia”……… EN ACAPULCO las pasiones partidistas por las comisarías llegaron a los balazos. A pesar de que en la disputa por estos cargos no se deben meter lo partidos políticos, lo cierto es que PRI y PRD están metidos hasta el tuétano, incluso, como si fuera una elección constitucional, compran votos, regalan despensas, acarrean y hasta se declararan vencedores “con las actas en la mano” al terminar la jornada electoral. El domingo, en la comunidad Kilómetro 21, un perredista mató a balazos a un priista luego de una discusión en plenas elecciones. ¿Tanto está en juego en una comisaría? ¿O simplemente se desbordaron las pasiones partidistas?........ Y BUENO, lo del fiscal Xavier Oléa Peláez ya no se sabe si tomarlo en serio, o su declaración sirve para hacer un meme. En el contexto de su comparecencia, este lunes, ante diputados, afirmó que “en dos o tres semanas se conocerán quienes son los responsables del asesinato de Armando Chavarría Barrera, asesinado en el gobierno de Zeferino Torreblanca Galindo, el 20 de agosto del 2009”. ¿Será verdad, será mentira? ¿Será del fiscal otra grosería?......... ¡ÁNDALE! Juan Zepeda también se “destapó” este lunes como aspirante a la candidatura del PRD a la Presidencia de la República, luego de su tercer lugar en las elecciones del Estado de México. Zepeda, quien estará el jueves en Iguala, se suma a la lista que encabeza Miguel Ángel Mancera y en la cual también están Graco Ramírez y Silviano Aureoles…….. EN IGUALA crece la lista de aspirantes a la dirigencia municipal del PRI, sabedores de que desde ese cargo se puede amarrar una regiduría. Ya están apuntados Emmanuel Estrada López, Enrique Marroquín Pineda, Javier Cuenca Roldán, José Luis Arteaga Pérez y Ariel Velasco Hernández…….. TIENE razón el ex regidor de Iguala, Salomón Beltrán Barrera, cuando afirma que el primer paso es la unidad interna del PRD, la cual no se ve ni en fotografías. “Rumbo al 2018, Izquierda Unida, claro que se puede”, publicó el también profesor en su cuenta Facebook……… SIMPLE pregunta: ¿A qué partido político conviene más la conformación de un Frente Amplio Democrático? Opción A: Al PRD. Opción B: al PAN. Opción C: Al PRI……… PUNTO.