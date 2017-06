Inicio arrollador

Preventivos se estrena con goleada de 8-0 sobre Cesvi Universidad, en el Apertura de Juvenil "A"

Iguala, Gro., Junio 27.- Con buenas noticias arrancó el Apertura 2017-2018 de la categoría Juvenil “A” para el conjunto de Preventivos, ya que en su duelo de la jornada uno obtuvo una goleada de 8-0 sobre el Cesvi Universidad que no pudo responder a los embates de los “guardianes”, quienes anotaron todos los tantos que lo encaminaron a esta victoria, la cual los pone en el primer puesto junto con San Nicolás que también goleó 9-1 a la 20 de Noviembre.

Para este cotejo ambos conjuntos saltaron a la cancha en inferioridad numérica, pero las cosas rápidamente se pusieron interesantes ya que Preventivos se fue al frente con el tanto de Jonathan Ávalos al minuto 4; tras esta anotación hubo más espacios los cuales fueron bien aprovechados por los “guardianes” y al minuto 11 anotaron el 2-0 vía Juan Avelino.

Preventivos no se detuvo ante nada en busca de seguir hostigando a su rival y así lo hizo Higinio Mendoza al minuto 14 para el 3-0, mientras que Avelino al 20 dejaban ya las cosas en 4-0 que era ya una losa difícil de superar; los “universitarios” dieron muestra de reacción pero no lograron hacer mucho, ya que todo se quedaba en las manos del portero rival.

Antes de terminar el primer tiempo Preventivos finiquitó el encuentro con 4 goles más, a los minutos 25 y 29 Raúl Reyes se encargó de poner el 6-0, Jonathan Ávalos cerró su actuación con un hat-trick a los 35 y 37 minutos en esta jornada donde todo le salió a su equipo.

Para el segundo tiempo los “universitarios” ya con algunos de sus titulares evitó que le cayeran más goles pero no pudo hacer daño en el marcador que se detuvo en 8-0 luego de 80 minutos de partido.