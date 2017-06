Zona Sísmica

En pocos aspectos el fenómeno de la globalización ha sido más evidente que en el terreno informativo.

Un suceso que ocurre en cualquier punto del mundo se propaga ahora en segundos y más aún si se trata de información vinculada con el terrorismo, la violencia o los desastres naturales.

Además de sucesos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, las historias de narcotráfico y las fugas de Joaquín “El Chapo” Guzmán, México ha sido señalado en el mundo ente las zonas de alto riesgo por la violencia galopante que azota a la sociedad mexicana.

Pero ya desde 1993, este fenómeno había convertido a México en el centro de la atención mundial a causa de los más de 300 asesinatos y desapariciones forzadas de mujeres en Ciudad Juárez, Chihuahua, en los que la violencia de género puso de moda en término feminicidio.

Cuestiones como el machismo, la violencia doméstica, la pobreza extrema, son el principal caldo de cultivo de esa asignatura pendiente para los gobiernos en México de las últimas décadas llamada equidad de género.

Pero el fenómeno de las “muertas de Juárez” no es un asunto que se circunscriba a esa ciudad fronteriza.

Al interior de la sociedad mexicana en general, la defensa de los derechos de las mujeres, el reconocimiento a la doble y triple jornada de las madres solteras o las mujeres cabeza de familia, sigue siendo letra muerta.

En nuestro país los avances en materia legal para hacer que estos derechos se reconozcan y respeten sin menoscabo alguno son mínimos.

Basta reconocer que en entidades como el Estado de México, en donde el número de feminicidios es escandalosamente superior a los ocurridos en Chihuahua, la mira de los medios parece apuntar hacia otro lado.

Pero más allá de que se trate de un asunto mediático o no, lo que se debe poner en relieve es que en México siguen muriendo mujeres víctimas de hechos violentos no sólo en el hogar, sino también en las calles, en la periferia de sus centros de trabajo y en fechas más recientes, por vivir en un entorno de narcoviolencia o disputas de control de plazas.

La situación en México ha rebasado todos los niveles imaginados. Basta checar el sitio que el buscador de Google ha creado al respecto.

Se trata de un mapa interactivo creado por el motor de búsqueda más poderoso de internet, en el que puede verificarse, con actualizaciones diarias, el número de feminicidios reportados por la prensa nacional y en los que uno puede darse cuenta de la gravedad del asunto, con solo dar un click en el estado del país que se desee, en el mapa de la República Mexicana. Los invito a echar una ojeada a este mapa en la dirección: https://www.google.com/maps/d/viewer?mid

Más allá de lo anecdótico, conviene reflexionar sobre el origen de esta violencia y cómo, la desintegración familiar, propiciada por la pobreza extrema es el principal caldo de cultivo de la situación que hoy enfrentamos y que está cobrando tintes de generalización.

Llama la atención que frente a esta pasmosa realidad, el gobierno y los estudiosos del asunto, ofrecen, en contraparte, medidas paliativas o salidas airosas que poco contribuyen a atacar el fondo del problema.

Basta recordar el reciente asesinato y violación sexual de la pequeña Valeria, una niña del municipio de Neza. Ahí mismo, a unas cuadras, el doble crimen contra dos paramédicas de la Cruz Roja de Nezahualcóyotl, también en el Estado de México o el asesinato de 4 jovencitas en el municipio de Zihuatanejo porque no quisieron tomarse una foto con un grupo de sicarios de un cártel local.

Acciones como estas, hablan del alto grado de descomposición social al que nos ha llevado la violencia extrema que campea en amplias zonas del territorio nacional.

Por eso llama la atención que el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, anticipándose a la Secretaría de Gobernación, haya emitido en el estado la alerta de violencia de género en 8 municipios del estado.

La emisión formal de esta declaratoria para los municipios de Acapulco, Ayutla, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, José Azueta, Ometepec y Tlapa es una declaratoria independiente al proceso federal que en su momento concluyó la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las mujeres (CONAVIM)

Se trata, sin duda, de un avance, pero más allá de disposiciones, declaratorias o alertas, autoridades y sociedad deben unir esfuerzos para que el combate frontal a este problema toque fondo y se ataquen de raíz los factores que le dan origen.

Por lo general, este tipo de problemas son utilizados por los funcionarios públicos, precisamente como activos mediáticos y son parte de sus ratings de aceptación y popularidad. Hoy más que nunca, se antoja necesario que en Guerrero, como en el resto del país, las alertas rosas y otras alertas igual de apremiantes, reciban en seguimiento adecuado y sienten los precedentes necesarios para que ninguna otra mujer sea víctima, más que de la violencia de género o de la violencia generalizada, de las omisiones, la indiferencia y la impunidad. ¿Tú que piensas amable lector?

Movimientos telúricos…Si en Guerrero existe algún político que no tiene calidad moral para acusar a Andrés Manuel López Obrador de extorsionador y corrupto, ese se llama David Jiménez Rumbo…El actual diputado federal por Michoacán, estado en dónde nació, cuenta con un negro historial en Guerrero, estado que le tendió los brazos para que hiciera su carrera política y una fortuna inexplicable e incalculable…la última fechoría de Jiménez Rumbo fue la de haberle volteado la espalda a Beatriz Mojica Morga, cuando la ahora secretaria general del PRD fue candidata a gobernadora por el estado de Guerrero…a principios de año, el legislador Jiménez Rumbo acusó a su compadre Celestino Cesáreo, de desviar recursos públicos destinados a la campaña electoral de 2014, con lo que construyó un edificio particular ubicado al sur de Chilpancingo, y empinó a su compadre, pues que se puede esperar del michoacano, quien en Guerrero ha hecho y deshecho… en respuesta, Celestino Cesáreo acusó al ahora diputado federal de ser propietario de un suntuoso rancho en el municipio de Cuajinicuilapa y de ser dueño de ganado fino, caballos españoles y autos de lujo…como verán, Jiménez Rumbo no ha aprendido la lección de que no es bueno escupir para arriba…Habitantes de las comunidades de Ahuihuiyuco, Tepozcuautla, Tepehuizco y Tetitlán del municipio de Chilapa, emprendieron un éxodo ante la inseguridad que prevalece…igualmente habitantes de la comunidad de La Gavia, en el municipio de San Miguel Totolapan se cuentan entre los desplazados, debido a los hechos recientes ocurridos en la zona…..Ahora que hablamos de Andrés Manuel López Obrador, resulta que todo mundo quiere encargarse de que no llegue a la presidencia de la República en el 2018, y para que tanto brinco si solo el Instituto Nacional Electoral (INE) puede frenar esas aspiraciones, aunque Vicente Fox asegura que AMLO es un peligro, pero no para México, sino para su pensión… marcop1955@hotmail.com