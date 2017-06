Frank en su Tinta

EN PLENA ola de protestas de periodistas por asesinatos, agresiones y ahora hasta espionajes, un estúpido servidor público de Chihuahua escribió en su cuenta de Facebook: “Vomito a todos los medios de comunicación del estado de Chihuahua, reporteros, periodistas, medios digitales, prensa escrita, están al servicio del PRI. Publicando mentiras de funcionarios panistas para quemarlos. Porque no publican mentiras de su chingada madre. Lo bueno que ya existen las redes sociales y ya no engañan a nadie. Y luego no chillen porque los matan”. Se trata del secretario particular de la síndica de Meoqui (Chihuahua), Sergio Escobedo, quien, obviamente, fue despedido y la síndica Ella García ofreció una disculpa pública…….. MÁS POR UNA estrategia política que por amor, el todavía gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas se casó (por segunda ocasión) el sábado con la joven abogada de Mexicali, María Irene Dipp Walther. Todo bien. Legal. Está en todo su derecho. Lo que no es legal es que haya utilizado un avión del gobierno mexiquense para trasladar a la familia de la novia de Baja California al Edomex. La Agencia Apro publicó que “una fuente consultada señaló que la aeronave oficial realizó al menos dos viajes durante jueves y viernes para trasladar a los invitados especiales a este compromiso social que se celebró el sábado. Durante la tarde del viernes la familia y amigas se hospedaron en un hotel de Toluca invitados por el novio. Desde que comenzó esta relación sentimental se han reportado viajes de aeronaves del Estado de México para trasladar a amigas y familiares de la contrayente a Toluca con la finalidad de realizar visitas turísticas a diversos puntos de esa entidad, entre ellos Valle de Bravo. Incluso, este mismo avión transportó en septiembre de 2016 a la familia de la novia a Acapulco para oficializar la petición de mano de la bajacaliforniana”……. EL PARTIDO del Trabajo ya se amarró. Durante su Congreso Nacional, el petista Alejandro González Yáñez anunció que el partido resolvió aprobar una alianza electoral con Morena en el proceso electoral del 2018. Afirmó que la mitad de los mexicanos está dispuesta a votar en el 2018 por las izquierdas, pero principalmente por Andrés Manuel López Obrador…….. EN TANTO, este domingo el comité nacional del PRD avaló construir un Frente Amplio Democrático (contra el PRI) con los partidos de oposición, incluyendo el PAN, con miras a la elección presidencial. Sin embargo, el acuerdo no fue por unanimidad, ya que las corrientes Izquierda Democrática Nacional (de René Bejarano) y Patria Digna (de Carlos Sotelo) se inconformaron porque sospechan que se trata de una mascarada para que al final la alianza sea realmente sólo con los panistas……… DOS SERVIDORES públicos de Iguala andan “de manteles largos”. El alcalde Herón Delgado Castañeda recibió el sábado felicitaciones de familiares y amigos con motivo de su cumpleaños. Y este lunes el festejado (también por su cumpleaños) es el diputado local por el Distrito 22, David Gama Pérez……. SIMPLE dato: El viernes 8 de septiembre próximo, iniciará oficial el proceso electoral de 2018, que tendrá su punto culminante el domingo 3 de junio del año entrante……. PUNTO.