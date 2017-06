Desventuras de El Quijote

Al finalizar 2016, uno de mis propósitos fue leer, de principio a fin, la obra que ha sobre pasado el tiempo, traducida a varios idiomas, leída por millones de personas y considerada la expresión literaria más grande de nuestra lengua: Don Quijote de la Mancha. ¿Por qué leer un libro cuya existencia rebasa cuatrocientos años? ¿Acaso lo desconocía siendo profesor de literatura? Claro que no. Pero mi acercamiento fue en lectura de equipo. Entre seis nos dividimos el tomo, luego conversamos y finalmente resumimos el contenido para efectos de exposición en la clase. Todo en diez días de aquellos cursos intensivos de la Escuela Normal Superior de la UAG. Salimos bien. El maestro hasta nos asignó buena calificación.

Durante el ejercicio profesional, por supuesto amplié mi lectura inicial. Ubiqué la obra en su contexto e hice esfuerzos por interpretar mejor al autor Miguel de Cervantes. Empero, de ninguna manera es lo mismo leer por obligación que por gusto e interés. El placer no puede resultar de la presión. También motivado, reconozco, porque de pronto articulistas y políticos comentan y citan pasajes o pensamientos contenidos en la obra centenaria. Los primeros, generalmente las utilizan para sustentar una reflexión; los políticos en cambio, únicamente para dar lustre a un mensaje declarativo. El punto es que, inicié mi propósito los primeros días de enero y alcancé la meta el jueves 22. Durante más de cinco meses leí sin presión pero sin dejar de hacerlo diariamente aunque sólo fuese nada más para desahogar una o dos hojas de un total de LXXIV Capítulos y mil ochenta y nueve páginas.

El consabido “En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme”, adentrarme y conocer poco a poco al ingenioso hidalgo don Quijote, su escudero Sancho Panza, el Rocinante, el rucio, estos caballo y burro inseparables de los personajes, me sirvieron de evasión. Los diversos sucesos que causan consternación social, desde luego es imposible ignorarlos. Trastocan el ánimo, la tranquilidad de uno y de todos. Difícil creer que a un diputado lo acusen de haber dado muerte a un sacerdote, ser compadre del supuesto jefe de la banda e incluso, a decir del Fiscal, número uno del grupo delincuencial. Peor aún, que sigue libre porque no pueden o quieran desaforarlo. En otro orden Trump y sus amenazas, los titubeos de Peña Nieto, los insultantes sueldos y privilegios de la alta burocracia federal, el asesinato de Miroslava Breach. Ante ese acontecer, de la realidad que duele y pesa, preferí refugiarme en la lectura de El Quijote. Para recordar que, una vez definido caballero andante idealizó a su dama “la sin par Dulcinea”; salió de su tierra en busca de aventuras pero sobre todo a luchar por la justicia defendiendo a los débiles.

Mientras leía lo ocurrido en la Sierra Morena, por qué aceptó llamarse el Caballero de la triste figura, lo que inventó haber visto en la cueva de Montesinos y el supuesto transporte aéreo en caballo de madera, llegaron las noticias sobre la corrupción de Javier Duarte, su esposa Karime y círculos de complicidad. Información sobre la ficha roja emitida contra César. El otro Duarte, el de Chihuahua y por qué detuvieron en Italia a Tomás Yarrington; las conexiones con Manuel Cavazos Lerma, Eugenio Hernández y las relaciones del detenido con Peña Nieto en el Estado de México. Igual en torno a la estructura y recursos disponibles para hacer ganar al candidato del PRI Alfredo del Mazo y derrotar a la morenista Delfina Gómez.

En el transcurso llamaron mi atención la forma de uso de ciertos verbos; quisiérades, picáredes, clavásedes, llevárades, tardárades, etc. , infinidad de refranes algunos de los cuales creía novedosos y resulta que están allí desde más de cuatro cientos años. Asimismo los 16 consejos a Sancho para que hiciera bien su trabajo de gobernador de una ínsula. Entre ellos destaca tener compasión por el pobre, que la justicia no sea por el peso de la dádiva del rico, hacer gala de humildad y no del linaje. En eso estaba cuando llegaron los problemas del robo de combustible, los huachicoleros, la desgracia ocurrida al periodista Javier Valdez y el inesperado, por tardío, llamado de López Obrador. Que los demás candidatos declinaran a favor de la candidata de Morena en el entendido que, quien no lo hiciera, demostraría estar aliado a la mafia del poder. En consecuencia, advirtió, no habría posibilidad de alianza en el 2018.

Finaliza la obra con la muerte de Alonso Quijano el Bueno, don Quijote de la Mancha, después de ser vencido y dispuesto a cumplir el acuerdo pactado antes del duelo sostenido con el caballero de la media luna. Concluyo por mi parte que, el justiciero buscador de aventuras, en su andar acumuló sobre todo desventuras. Atropellado por toros, cerdos y gatos, supuestos encantadores y objeto de burlas por quienes le consideraban loco. No exageran aquellos que consideran que estaba “muy loco para ser cuerdo y demasiado cuerdo para ser loco”. Por supuesto es tarea del lector rescatar la serie de valores que contiene la obra literaria y aceptar que Cervantes escribió no para un lector determinado. En todo caso depende de la calidad y el punto desde el cual quiera interpretarla quien recorre sus páginas.