Gusto ser leído amigos en esta “columna de altura, para lectores entendidos” gracias. Quizá algunos lectores jóvenes no conozcan en su totalidad quien fue Rufino Tamayo, su obra y legado cultural que dejó. Este desconocimiento posiblemente derivado al lado no positivo de la tecnología que los jóvenes y adultos permiten distraerse sobre todo en las redes sociales. Oaxaqueño de nacimiento, hijo de comerciantes, llegó a la Ciudad de México con el deseo de ser músico, su tía Amalia con la idea que Rufino apoyará el negocio familiar (fruta de mayoreo) lo inscribió en la escuela de contabilidad. Artista mexicano de los más exitosos y con verdadero legado cultural que falleció a los 91 años un 24 de junio. ¿Qué ha sucedido que ya no surgen artistas de esta calidad en nuestro país? ¿es la tecnología mal encausada la responsable? ¿es la autoridad la causante? ¿como sociedad civil, que responsabilidad tenemos que los jóvenes sobre todo, no tenga el deseo por la cultura?...¡Retire la apatía y comparta su opinión!

Con la distinción Belisario Domínguez en 1988, “Tamayo el mejor pintor y muralista en lo personal. Sin comprometerse con el ambiente político” fue reconocido Amigos; gran premio de pintura de la ll Bienal de São Paulo, oficial de la Orden De la Legión de Honor de Francia, comendador de la república italiana, denominación de hijo predilecto por el gobierno de Oaxaca, Doctor Honoris Causa por la Universidad de Manila, medalla Albert Einstein del Instituto Technion de Israel, Medalla de Oro al Mérito en las bellas artes por el Rey Juan Carlos l de España, Premio Nacional de Ciencias y Artes en Bellas Artes de México, Doctor Honoris Causa por la Universidad Nacional Autónoma de México, entre más reconocimientos a nivel mundial. ¿Amigo, ha visitado el museo que lleva su nombre? Se encuentra dentro del bosque de Chapultepec en la Ciudad de México, ¡Acudamos!

¡El arte es también además de dones naturales e inspiración una voluntad permanente de trabajo, de trabajo en libertad. Sin libertad el trabajo no es tal, sino servidumbre, no tiene ningún valor creador ni ninguna posibilidad poética! “Yo no pinto recuerdos. Pinto lo que está sucediendo”, expresó Rufino Tamayo; Quizá haya lectores que no coincidan conmigo, ¿Porqué fue el mejor Muralista y Pintor en lo Personal? Rufino fue original, innovador, diferente; independientemente que me identifico en sus orígenes y actuar, en su etapa de adolescencia que lo llevó a realizar con pasión su arte. Expresó amigos, temas que detallaban las formas populares, folclóricas, quizá para algunos, no perdió las raíces indígenas. ¡Algo que me place de su obra es que quebró la estética artística manifestada por los muralistas Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros y José Clemente!, Consideraba Tamayo que el pintor debe manifestarse con sus pinceles y que la única razón de una obra es la obra misma, ¿En la época de Rufino Arellanes Tamayo había más deseo por salir adelante en los jóvenes? ¿La sociedad por menos distracción (tecnológica) apreciaba el arte en todas sus expresiones?

Para importante número de personas al no tener tanta distracción como la tecnología (redes sociales), la sociedad apreciaba y valoraba más la cultura, acudía a los museos. Quizá para muchos entendidos...Hay individuos que no conocen un museo en la actualidad, por lo consecuente desconocen quien fue Rufino Tamayo y su legado cultural, quizá para estos mismos entendidos fue y ha sido más apreciado en el exterior que en nuestro propio país, a pesar de los reconocimientos otorgados. ¿Amigos, es cierto que somos una sociedad que no aprecia, valora, el arte como una forma de vida, de expresión y no reconocemos el arte como la buena música como una profesión? ¿Las autoridades en sus tres niveles de gobierno aprecian, valoran e impulsan a los jóvenes que sienten inquietud por expresar su talento en el área del arte?...Con libertad exprésese de favor.

Rufino en su legado dejó el museo de arte prehispánico en su ciudad natal (Oaxaca), he aquí algunas de sus obras importantes; Prometeo (relato mitológico), El Trovador (en 2008 se vendió en USD 7.8 millones), La mujer alcanzando la luna (data de 1946), Una de sus obras que más gustó (América), Dos mujeres en la ventana (cuadro pintado en el primer estudio que tuvo Rufino), una Mixografía sobre papel hecho a mano “Figura en Rojo”, no olvidó sus orígenes, lo expresó en el cuadro “Niño en azul”, una obra realizada en 1959 con óleo y arena (El hombre y su sombra), cuadro artístico de litografía donde utiliza la abstracción “Carnavalesca”, colores y animales prehispánicos, expresó continuamente en sus obras (dualidad). Les reitero Amigos a visitar su museo donde Apreciarán Arte Contemporáneo.

Les comparto unas líneas del escritor Julio Florencio Cortázar “La cultura es el ejercicio profundo de la Identidad”...Con respeto expreso Amigos el espíritu de identidad, que urge sobre todo en los niños, para ello necesario es. En las instituciones de educación primaria se fomente historia y cultura de cada ciudad, estado así claro como del país, cuando hay identidad apreciamos, valoramos y cuidamos. Necesario es, fomentar desde nivel preescolar el interés por el arte en general, de esta manera se accionará el espíritu de prevención a lo negativo y habrá mayor talento aprovechado en las nuevas generaciones para beneficio personal y del bien común, pero sobretodo, urgen mecanismos en las instituciones educativas a todos los niveles para que haya recorridos en visitas a museos, centros culturales, eventos de cultura que verdaderamente aporten, práctica de lectura comprendiendo y compartiendo de manera grupal lo comprendido, ¡Las autoridades pueden sí quieren respaldar, impulsar y apoyar mecanismos de fomento a las artes!, necesario es. “Reconocer como autoridad a los profesionales en las artes locales, estatales y nacionales, así como impulsar a los nuevos talentos”. ¡Iniciemos como sociedad en los hogares a sensibilizar a nuestros hijos y fomentemos el amor a las artes, que es una profesión y solución en este tiempo complejo! ¡Bendiciones!

FACEBOOK: Netza Zambrano Hernandez