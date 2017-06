Educando con Valores

“Se refiere a las actividades desarrolladas tanto por la madre como por el padre en el proceso de cuidar, socializar, atender y educar a los hijos e hijas. Es un proceso biológico y sicosocial “

Bornstein

En este domingo, en el que celebramos el “Día del padre”, considero importante abordar las generalidades de un concepto que mucho tiene que ver con la necesidad de hacer una profunda reflexión sobre el papel de quienes conciben y tienen a su cargo la formación de un ser humano: la parentalidad. Como antecedente, y de acuerdo con la definición acuñada en la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa, este término se describe a través del siguiente texto: “ejercicio de la parentalidad positiva se refiere al comportamiento de los padres fundamentado en el interés superior del niño, que cuida, desarrolla sus capacidades, no es violento y ofrece reconocimiento y orientación, que incluyen el establecimiento de límites que permitan el pleno desarrollo del niño”. Sin duda el objetivo de la tarea de ser padres y madres es el de promover relaciones positivas en la familia, fundadas en el ejercicio de la responsabilidad parental, para garantizar los derechos del niño, de la niña y del adolescente en su seno y promover su desarrollo y bienestar personal y social.

Con base a lo anterior, el concepto de responsabilidad parental plantea un control parental autorizado, basado en el afecto, el apoyo, la comunicación, el acompañamiento y la implicación en la vida cotidiana de los hijos e hijas. Esta es la forma de lograr una autoridad legitimada ante ellos y/o ellas, basada en el respeto, en la tolerancia, la comprensión mutua y en la búsqueda de acuerdos que contribuyan al desarrollo de sus capacidades. La parentalidad es, por mucho, una respuesta para ayudar a las familias a vivir mejor las relaciones entre padres, madres e hijos (as).

La parentalidad es un enfoque integral del desarrollo del (la) niño (a), madre, padre y familia, propuesto en Francia por el psiquiatra infantil Serge Lebovici, a finales de los 70. Parentalidad viene de la palabra en francés parents (padres), y está relacionada con el término “parentela”, que se refiere al conjunto de parientes. En el campo de la psicología, la parentalidad es una nueva corriente del pensamiento psicoanalítico, es el proceso psicológico de convertirse en padre o madre de su hijo (a) y supone un trabajo que cada persona realiza en su interior día a día. Es una aplicación del psicoanálisis a la prevención y tratamiento oportuno de los trastornos psíquicos de madres, padres e hijos (as). Este nuevo término incluye factores como las relaciones entre madres, padres e hijos, la alimentación, los cuidados de la madre y la convivencia diaria.

La partentalidad nos ayuda a conocer las necesidades de nuestros (as) hijos (as) en cada etapa de su desarrollo y a vivir plenamente esta maravillosa experiencia. Para ser madres o padres, primero es necesario reconocer que heredamos algo de nuestra madre y/o padre, no en el sentido biológico, sino algo que se nos ha transmitido y que a su vez, nosotros transmitimos a nuestros (as) hijos (as); parentalidad significa pensar nuestra descendencia; es el tejido de vínculos afectivos y lazos emocionales, que se traducen en la transmisión de valores de madres y padres a hijos (as), de manera consciente, preconsciente e inconsciente. Parentalidad es, en conclusión, el proceso de aprender el arte de educar y criar a los hijos (as) (reaprender) y se construye antes del nacimiento del o la niña y dura toda la vida.

Ahora bien, las tareas de la parentalidad se caracterizan por tener que responder tanto a los cambios en el desarrollo de los hijos y las hijas, como también a las demandas cambiantes del ciclo vital de las familias y del contexto social. Se considera que es crucial que los padres (madre y padre) sean firmes en la supervisión de los adolescentes y las adolescentes, pero con flexibilidad y comprensión, con alta capacidad de respuesta frente a los problemas y necesidades de desarrollo de las y los hijos, sin actuar en forma arbitraria e inconsistente. En la parentalidad existen algunas etapas, -en las que se debe siempre considerar que la separación y la individualización son procesos fundamentales en el desarrollo del niño (a)-, y que se enuncian a continuación: a) Diada: mamá y niño; b) Triada: mamá, papá y niño; c) Escuela: convivencia diferente con otros (as) niños (as) y adultos, que no pertenecen a la familia; d) Clubes: grupos sociales más amplios, cuando el adolescente vive la “separación” de los padres, con actividades como el deporte o la convivencia con las y los amigos; e) Pareja: con quien se va a construir la parentalidad.

Por último, es necesario reconocer y enfrentar el contexto actual, teniendo en consideración que existen tres condiciones básicas que debemos brindar al niño o niña, (mismas que cito más adelante), teniendo como base reconocer que ser madres o padres significa reconocer y responder a estas necesidades, para que la o el niño pueda crecer sano, con una estima de sí mismo (a) y capaz de relacionarse con las y los demás: 1. Seguridad: se transmite a través del afecto. Gracias a los cuidados de la madre y/o el padre, el (la) recién nacido (a) se siente seguro (a) y amado (a). Estas primeras experiencias son fundamentales en el desarrollo del amor a sí mismo; 2. Respeto: es el reconocimiento de su individualidad. El o la bebé encarna las esperanzas y deseos de madres y padres (y hasta de los abuelos), pero verlo como un ser único y diferente es primordial para el (la) niño (a); 3. Límites: le dan seguridad y confianza en sus madres y/o padres de que lo pueden proteger. Los límites ayudan a protegerlo (a) contra sus propias emociones violentas.

Espero que quienes tienen la dicha de ser padres sean festejados como se lo merecen, pues no se trata únicamente de la concepción biológica, sino de una actitud amorosa, comprometida, solidaria, tolerante e incluyente, que nos permita, como sociedad, tener bases firmes en la formación de las nuevas generaciones.

Les deseo una semana excelente y agradezco sus aportaciones y/u opiniones a través del correo alexaig1701@live.com.mx.