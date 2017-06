No hay quinto malo...

Cañeros y Tamarindos definen el campeonato de Infantil "A", hoy a las 19:00 horas en la UDI

Iguala, Gro., Junio 24.- Por quinta ocasión en su historia Cañeros y Tamarindos se estará enfrentado en una final de la categoría Infantil “A”, en esta nueva definición que se jugará a las 19:00 horas en el campo dos de la UDI, llegan con dos finales ganadas por bando, el vencedor tomará ventaja en esta zaga que parece no tener final luego de que han tenido buenos torneos que los han llevado a disputar el campeonato.

En esta batalla Tamarindos viene de tener una ronda positiva, sólo conoció la victoria y esto le dará confianza, así que para esta final llegará con todo su arsenal para buscar el bicampeonato, ya que en la final anterior con dos buenas definiciones logró quedarse con el título que aún ostenta.

Cañeros por su parte, pese a que no ha goleado a sus rivales sí ha tenido efectividad en los momentos clave, otra situación que ha sido favorable para los “leones” es el funcionamiento que ha tenido su gente de refresco, la idea del técnico Luis Salgado se mantiene y esto ha sido fundamental para seguir caminando en este certamen donde buscan recuperar el cetro que les fue arrebatado la edición anterior.

En el historial entre ambos hay 4 finales, la primera fue ganada por los “leones” con marcador de 2-1; la revancha no tardó en llegar y Tamarindos se impuso 1-0 en la segunda parte de esta zaga; la tercer ocasión que jugaron Cañeros sacó la casta para imponerse 2-0; la última ocasión fue un 2-1 que le quito a los “leones” su corona; la quinta final de esta noche promete emociones y algo más en donde las dos porras están listas para alentar desde la tribuna a su equipo.