Pediatrucos… y algo más

Hace dos días, se dio a conocer que el mes de mayo pasado se alcanzó la cifra record de homicidios dolosos con un total de 2 mil 186. El Estado de México ocupa el primer lugar con el mayor número de muertes de este tipo con 225 casos y, nuestro estado de Guerrero el nada honroso segundo lugar con 216. En todo el país fallecieron un promedio de 81 personas por día. El número de homicidios dolosos del mes pasado, supera a los 2mil 131 asesinatos intencionales ocurridos en mayo de 2011, ocurridos casi al final del gobierno de Felipe Calderón. El número de robos denunciados ha aumentado: en abril hubieron 51 mil 94 y, en mayo 55 mil 322. ¿Qué está pasando en nuestro México? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tan enorme impunidad? La gente que delinque lo hace con toda la confianza de saber de que tiene más de 90 por ciento de que su delito quede impune. Si lo llegan a atrapar, no dura mucho tiempo en prisión antes de volver a tener la libertad para seguir haciendo lo mismo a sabiendas de que, difícilmente, lo volverán a agarrar. Este gobierno de Enrique Peña Nieto se está convirtiendo en caótico prácticamente en todo, no solo en violencia sino también en corrupción, en violaciones a derechos humanos, en el asesinato de periodistas y, para acabarla de amolar, el gobierno federal y algunos estatales, nos vigilan hasta para ir al baño. El ex gobernador priista, perredista, Heladio Aguirre Rivero que dejó el poder por la sospecha de haber intervenido en la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa o de callar la verdad, tuvo (o tiene) un programa cibernético de espionaje que, según el actual gobierno, no saben nada al respecto. El espionaje sin orden judicial es un delito y si es el presidente de la República quien lo promueve, en cualquier otro país que no fuera México, debería renunciar o ser obligado a hacerlo. El nuestro se ríe, pide pruebas, dice que hasta él es espiado y que se hará una investigación a profundidad para detectar quién o quiénes lo han hecho y, como siempre dicen investigarán: “hasta las últimas consecuencias y caiga quien caiga” Nuestro país está enfermo de gravedad, la gente se está acostumbrando a saber de tantas muertes, de ya no horrorizarse de saber de gente destazada, masacrada o torturada al extremo. Urge un cambio, urge no quedarnos callados, urge gritar con coraje un ¡Ya basta!, ¡No más sangre! Parecemos un país en guerra por tanta gente que muere día tras día sin que se le vea fin. No nos acostumbremos gentes.

Cuando nos miró, dejó su copa en una mesita que taba a su lado, se paró de pie y jue cuando miré que era zanconzote él, ancho de sus hombros, de bigote blanco como de cepillo, barbas blancas medias largas como recortadas con tijera, sus cejas ralas medias jaspiadas más blancas que negras, medio narizón, de color su piel medio apiñada, primero saludó a Chón. Se tuvo que agachar pa abrazarlo, ya ve que el Chón de por sí es medio zotacón, le soltó dos manotazos secos en las espaldas que hasta le hizo sacar la luenga al Chón, más la sacó y hasta los ojos peló, cuando le dio tremendo apretón que lo alevantó de puntitas a mi compa. Qué bueno, ¡no!, no podemos permitir un futuro así para nuestros hijos y para nuestros nietos. O, ¿cuántos más homicidios dolosos debe haber para alzar nuestra voz?

DON CHIMINO.- Le paticaba que me invitó Chón a una comida al cantón de su tío Miguel a 2 cuadras de la suya dél, en la coloña Ejidal. Nos echamos unos mezquites en su cantón de Chón antes de jalar pallá, nos entonamos a todas márgaras y a eso de las 2 de la tarde a pleno sol, garramos por la banqueta y por la sombrita pa la casa del tío Miguel que, cuando llegamos miramos que la casa tenía en la puerta de la entrada, un arco de papel de China (o adivinar de dónde), de hartos colores pero más del azul y del verde con un letrero que decía “Bienvenido”. Nos metimos pa´dentro y, en el patio de atrás de la casa onde había unas mesas con manteles largos azules y otro verde encima, las sillas taban tapadas con unos trapos blancos, amarrados de por atrás de la silla con listones de los mesmos colores, al fondo sentado en una silleta ancha, cuadrada, con recargadera de brazos, con una copa deronda en su mano, de sombrero negro, tipo tejano con un cordón dorado al ruedo, taba el tío miguel paticando con otras que luego lo soltó, que si no, lo atfixia. “Tee preesento a mi cooompadre Chimino, es casi cooomo mi hermano” Alcanzó a decir Chón mientras resoplaba agarrando aigre luego de la estrujada. Que le etstiendo la mano pa saludarlo y lueguito sentí su manaza apretar la mía mientras la sacudía y decía “mochou gustou, si eres su carnal de mi sobrino, pos ya eres como mi sobrino pué´sen”. Me azotó 2 manotazos en mis espaldas, me apachurró tanto que sentí que me tronó mi colugna y, pa que no me garrara desaprevenido como a Chón, me puse duro, pero, anque asina, se me alcanzó a chispar un aigre por mi cola por más que apreté el aniceto. Y que nos dice: “Qué se toman?, hay tequila, mezcal, whiskey gabacho que me traje, cerveza, ¿o quieren un coñaquito del que toy tomando?” ¡Guauuu! Dije yo para mi mismo, ¡cuantísimo chínguere! ¡Segurito nos vamos a poner una hasta las chanclas! “A mi una cheve” dijo Chón y don Miguel que le dice “qué cheve ni que ocho cuartos Chón, ándale, chíngate un whiskey con harto hielo, tómatelo seco pa que sienta el cuerpo lo que le entra” Y que grita “¡Meserooo!” y dije yo pa mi mismo ¡ooorale, hasta con mesero y toda la cosa!. “Y tú, que te tomas?”, que me dice. Pos verá usté, ¿no será mucho pedir que me invite un pegue de lo que está usté tomando? Le dije yo. ¡Ots cors! O algo asina me dijo, como diciendo que simón. Cuando llegó el mesero le pidió una copa para mi iguanas que la dél y que le dice “traételes un cheiser de soda pa que se lo vayan bajando” Cuando regresó el mesero, ya nos habíamos ensillado al ruedo de onde taba el tío que taba paticando sus aventuras que ´bía pasado en los yunaites durante casi 20 años que anduvo por alla´. Cuando le preguntaban algo casi siempre decía ¡Oh síí! Y si nosotros le paticábamos algo nos decía ¿oh síí? Tanto que, después de 2 horas ya tábamos yo y Chón en las grandes páticas con el tío, ya hasta le decíamos cuando nos paticaba algo: ¿oh síí? El mentado coñá sabía como al brandi que tomaba yo cuando andaba como al cuarto de siglo de edá nomás que más juertecito se sentía este, porque, asegún dijo el tío, la copa se garra con toda la mano pa que se caliente un poco, se le pega un trago de tun tun y se güele sospirando el vapor que le sale al tragarlo, siente uno caliente desde el gañote hasta las narices y hasta el celebro. A mi no se me hizo difícil pos casi asina mero me chingo mis mezquites pa agarrarles más el sabor. Nos dieron de comida barbacoa de borrego con salsas bien picositas de la verde con cilandro y cebolla picada, de la roja como de guajillo con chile de árbol, tortillas de mano que taban haciendo, saliditas del comal, salpimienta y unos chiles jalapeños gordos, tronadores, bien chilosos, con hartas zanhorias que picaban más que los chiles. Había tanta comida que a mi me tocó una pierna completa que me tuve comiendo garrada con mi mano a puras mordidas, arrancando la carne como si juera gavilán carroñero. Yo pensé que me iban a salir ronchas por el coñá, pero no, eso sí a la de 4 copas y los mezquites que me vía echado antes, ya taba yo risa y risa y pática y pática con el tío, que parece que le taban dando cuerda. Los famosos cheiseres eran vasos con agua mineral, yo, lo pedí con yelo y me chingaba lo de 2 vasos llenos por cada copa de coñá que me aventaba entre pecho y espalda. Nos acabamos una botella, el tío sacó otra y, a eso de las 9 de la noche, ya tábamos hasta las chanclas, jue cuando el tío, se puso sentimental, agradeció la bienvenida y se le salieron las de San Pedro, cuando comenzó a paticar de sus tres mujeres que había tenido antes, que a las 3 las había querido mucho, pero, que a la más que quería era a la que traiba ahora que carga 20 años menos quél y … válgame el Señor, ¡Ya me colgué!, mejor otro día le sigo paticando, áhi nos pa l´otra, graciotas.

GIARDIASIS.- Cuando se habla de parásitos, en general, la gente conoce sobre las amibas, los oxiuros o alfilerillo, la solitaria y sobre todo, las lombrices, pero muy poca gente sabe sobre la Giardia lamblia, parásito que produce la giardiasis. La Giardia lamblia es un parásito tan pequeño, que no puede ser visto a simple vista y se localiza, en el intestino delgado proximal del huésped. Es cosmopolita, es decir, se puede encontrar en cualquier lugar del mundo, puede causar un síndrome diarreico agudo, crónico o intermitente aunque una persona puede ser un portador asintomático. La giardiasis es la parasitosis intestinal mas frecuente en el mundo. Alrededor de 200 millones de personas presentan la enfermedad en Asia, África y Latinoamérica, con 500 mil casos nuevos por año, con una mayor afectación en la población pediátrica. La enfermedad se contrae a la través de la ingesta de alimentos y agua contaminados con materia fecal de otras personas infestadas o incluso de ganado lechero y animales domésticos como gatos y perros. Puede presentarse de dos formas, trofozoíto o quiste. El trofozoíto es la forma activa del parásito y, el quiste, es la forma de resistencia, infectante y cuenta con una fuerte pared quística, así, puede subsistir en el agua, en el frio o en el calor. Se necesitan de 10 a 100 quistes para infestar a una persona. La Giardia en forma de trofozoíto se adhiere a las paredes del intestino delgado. El periodo de incubación es de 1 a 2 semanas y puede ocasionar diarrea acuosa, a veces evacuaciones explosivas, dolor abdominal después de comer, falta de apetito, distensión abdominal o incluso ningún síntoma. El diagnóstico se lleva a cabo mediante el estudio de una evacuación recién emitida o bien a través de coproparasitoscópicos en serie de 3. Una dosis de los llamados desparasitantes no es suficiente para erradicar el germen. Algunos medicamentos deben darse por 3 y hasta 8 días. Para prevenir las giardiasis, deben extremarse las medidas de limpieza y no ingerir alimentos de dudosa procedencia.