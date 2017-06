Monitoreo Politico

Que tal estimados lectores les saludo con mucho gusto les comento que está todo listo para el evento “Acapulcazo” en donde el Estado de Guerrero presenta una oferta turística de Acapulco al corazón de México, es decir a la Ciudad de México, este evento será en el World Trade Center en donde estarán todos los que se dedican al turismo como los hoteles, vías aéreas, líneas de autobuses, ofertar los nuevos atractivos, informar de las nuevas inversiones que se han realizado en el Gobierno de Héctor Astudillo, es ofertar al público en general paquetes turísticos a precios especiales por parte de las agencias de viajes. A este evento del “Acapulcazo” se espera que asistan por lo menos 10 mil personas los cuales podrán encontrar además de fiesta, diversión, rifas que se realizarán, lo más importante y el objetivo principal que son los precios especiales en hoteles, restaurantes, líneas aéreas entre muchas otras; habrá rifas muy importantes como paquetes, ir en autobús al puerto de Acapulco, tres noches y cuatro días por un precio muy accesible, todo esto para promocionar Acapulco en el verano en los meses de julio y agosto. Estimados lectores son buenas noticias que el Secretario de Turismo en el Estado Ernesto Rodríguez Escalona ha compartido de manera reiterada para que el turismo nacional visiten y disfruten de los atractivos turísticos con los que cuenta nuestro hermoso Estado de Guerrero, hoy Guerrero ha crecido mucho en los últimos años por mencionar algo Troncones es un lugar maravilloso, del igual manera el Pueblo Mágico de Taxco de Alarcón, o algunos otros lugares de la Costa Chica y la Costa Grande. El Estado de Guerrero es hermoso, hay todo mar, lagunas, bosque, ríos, gastronomía, artesanías, historia se tiene todo lo que se puede ofrecer al turismo nacional que siempre ha sido muy solidario con Guerrero; el Gobernador Héctor Astudillo Flores está decidido y dispuesto a seguir impulsando este gran evento del “Acapulcazo” que estamos seguros va a ser todo un éxito y el cual se tendrán resultados favorables para la temporada vacacional de verano como se tuvo el año pasado en donde miles de vacacionistas llegaron a los diferentes destinos turísticos de la entidad, tan solo durante la Semana Santa se rebasó el millón de turistas, se tuvo el mejor Tianguis Turístico de la historia, en estos 19 meses que lleva la administración estatal que encabeza el Gobernador Héctor Astudillo al Estado de Guerrero han llegado 19 millones de turistas, se han llevado a cabo más de 300 congresos, más de 300 eventos de alto impacto promocional, sin duda el Gobernador Astudillo ha rebasado el turismo en Guerrero. Ernesto Rodríguez Escalona ha comentado que el asunto de la violencia nos lastima pero afortunadamente se está atendiendo y enfrentando todos los días de manera decidida con el Gobernador junto con el respaldo del gobierno Federal, es una lucha diaria con una gran determinación este gran reto de disminuir los índices de violencia en la entidad, afortunadamente no habido ningún incidente con un turista que lamentar, se han tenido temporadas históricas que han hecho que la gente confía y venga a disfrutar de los destinos turísticos de Guerrero. Un dato sumamente importante que proporcionó el Secretario de Turismo en la entidad y que es de resaltar que de los 19 meses que lleva el gobierno de Héctor Astudillo Flores la derrama económica que se ha generado es de más de 70 mil millones de pesos, lo que representa el turismo para Guerrero es nuestra principal vocación, es por lo menos lo que representa todo el presupuesto del Estado de Guerrero, lo que se tiene que gastar en el presupuesto es más o menos lo que se genera en materia turística, hay otros sectores que han crecido mucho en los últimos tiempos, en los últimos meses, el turismo sin duda alguna es la principal vocación en Guerrero. Podemos mencionar que hace unos días se dio a conocer que Guerrero ocupa el tercer lugar en inversión privada en el país, ese es otro dato muy importante arriba de los dos mil millones de dólares que actualmente hay en el Estado en inversión. El gobernador dará el corte de listón inaugural del evento “Acapulcazo” el cual estarán del 23 al 25 de junio en el World Trade Center en la Ciudad de México..!! Pasando a otro tema el Gobernador Héctor Astudillo Flores informó que la decisión de la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género para ocho municipios del Estado es una decisión que se tomó con responsabilidad la corriente en el país es que va caminando se está afectando y después de hacer un análisis de los últimos dos días Astudillo Flores tomó la determinación de anunciarlo esto representa ponerle mucho más atención al caso de todas las muertes de las personas que han fallecido en este caso mujeres pero también prevenir con una serie de acciones que permitan que se cuiden más a las mujeres. De los municipios se encuentran Acapulco, Ayutla, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, José Azueta, Ometepec y Tlapa. Es una decisión muy importante que tomó el mandatario estatal es una decisión sana bien orientada hay una gran cantidad de grupos de feministas que estaban planteando el que se dijera que hay un problema en este tema y se dijo pero no solo es un problema de Guerrero es un problema que también está en el país y que el Gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores está consiente que existe entonces se tienen que hacer muchas cosas que tienen que ver con la prevención para tratar de que cada día o cada momento se evite que sigan muriendo mujeres a través de una serie de acciones que lastiman que indignan que ofenden, se tienen que prevenir, pero además quien cometa también un delito sea perfectamente castigado cuando es en contra de una mujer. Astudillo Flores mencionó que después de este importante anuncio sigue por supuesto operar las medidas que son varias, operarlas, instrumentarlas y claro que se requiere la participación de la sociedad civil estos grupos importantes representativos de feministas que se comprometan más también en su participación para que esto pueda caminar para fortalecer a la Fiscalía que tiene que ver con estos temas, que el propio Tribunal Superior de Justicia funcione más rápido más ágil cuando exista un caso relacionado con una mujer, por supuesto que se tengan números más puntuales y se tengan una operación en todo lo que tenga que ver con la mujer más atenta más eficiente más oportuna..!! Finalmente el Gobernador Héctor Astudillo Flores aclaró que actualmente existen dos Fondos de Apoyo a Periodistas uno es el que permanece, es el clásico que ha estado y otro Fondo que también surge con el apoyo de la Federación para el asunto de la Protección al Periodista y a Defensores de los Derechos Humanos, son dos cosas que existen y que están ahí porque le interesa mucho que este tipo de cuestiones en las que se ha tratado de poner su parte frente a una situación delicada igual que a los Periodistas igual que a los Defensores de los Derechos Humanos, se respeta el ejercicio de la profesión de todos los que se dedican a defender los derechos humanos de todas las activistas y de todos los Periodistas del Estado de Guerrero…!! El Diputado Federal por el Segundo Distrito, Salomón Majul entregó 600 plantas de aguacate para aquellas personas que menos tienen y más lo necesitan, el llamado “Empleado del Pueblo” expresó: “la agricultura es uno de los pilares de la economía de nuestro distrito, es una actividad muy noble y muy bondadosa que los agricultores realizan con mucho esfuerzo y enorme cariño a la tierra, siempre apoyaré a mis queridos amigos del campo y como siempre lo he dicho estoy para servirles, soy su empleado porque gracias a Ustedes soy lo que soy su Legislador Federal..!! Nos leemos hasta la próxima..!! Salud y Bienestar, Camarada..!! Ánimoooo..!!