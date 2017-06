Patrulla de Papel

Hace 40 años ya comenzaba yo a escuchar sobre de la “posibilidad de que alguien estuviera escuchando mis conversaciones cuando esas las hacia vía telefónica” eso llegó a suceder cuando hablaba yo por teléfono y si lo que decía podía ser comprometedor para mí, para el que estaba al otro lado de la línea o incluso para los dos, aquel decía “cuidado, hay pájaros en el alambre” y si, con eso me estaba dejando saber que “alguien se pudía haber colgado del alambre de teléfono y, con la ayuda de cierta tecnología se metía a la conversación.

Obvio que desde hace 40 años tengo por sabido que –en toda comunicación en la que utilice tecnología supervisada por el ESTADO ese puede estar -leyendo o escuchando-cada una de mis sabias ideas.

Y lo saco a colación ya que, no hace muchos días, desde la Capital del Mundo Occidental un periódico de esa urbe de hierro publicó un artículo informando que –el Gobierno Mexicano espía la comunicación que se genera en aparatos propiedad de Líderes Sociales y periodistas- en el citado escrito se dan nombres y fechas de empresas (israelís) que hicieron el negocio, todo tan legal que incluso, en su publicidad los vendedores hacen saber que ellos solo venden ese tipo de software a Gobiernos (idealmente federales).

Horas después de publicado el artículo tuvo que ser el Secretario de Gobernación quien se parara frente a la PRENSA e hiciera un declaración negando –el Gobierno de México no tiene la costumbre de “espiar la comunicación de PERIODISTAS”- 18 horas después el Presidente Peña Nieto hablaba de los mismo e incluso le daba mayor énfasis.

Como lo escribo, desde hace 40 años estoy sabido que el ESTADO puede y hace eso. Vayamos a Guerrero.

Hoy el Gobernador Héctor Astudillo, a la pregunta -¿qué uso le da el Gobierno de Guerrero al equipo de “espionaje” que se compró en el 2014? Astudillo respondió -el equipo de espionaje comprado por mi antecesor (se refería a Ángel Aguirre) DESAPARECIO- y agregó –lo que les quiero decir es que hemos buscado ese equipo, no lo encontramos. Entonces no puedo asegurar que alguien lo encontró porque yo no lo encuentro” –(PLOP).

Es perfectamente claro que el corresponsal (APRO) que inició esa investigación ya contaba con los siguientes datos –en el Gobierno de Ángel Aguirre se adquirió, vía en Consejo Estatal de Seguridad un Software interceptor de comunicación, (hackeo de ordenadores y teléfonos celulares)y la compra se hizo a la empresa Haiking Team (con oficinas en Italia) y eso se respalda con la copia de un contrato de compraventa del equipo referido, software y equipo que venía originalmente destinado para la Fiscalía General del Estado-.

A la vuelta de la esquina se intuye la llegada de otro problema para el “cuarto de crisis” del Gobierno de Astudillo, ello porque ¡un Software de ese perfil NO PUEDE TRASPAPELARSE así, queremos pensar que, lo declarado par Astudillo fue un dislate pues, intentó deshacerse del tema, mentes maliciosas pueden (incluyo la mía) estar pensando que ALGUIEN fuera del actual Gobierno Estatal puede estar dando mal uso a ese equipo (programa) para espiar. De ser así la Fiscalía debe actuar en consecuencia.

Los escenarios son varios, el Fiscal Xavier Olea declara que, por lo delicado del software no se pudo dar la información a los medios desde una banqueta, más, todo está en orden y sirviendo.

Muchos son entonces los problemas que tiene ya el Gobierno de Guerrero, el que se sume ahora el caso del Software hackeador será difícil de diluir. Ahora, además de los pájaros en el alambre nos deberemos de cuidar también de las arañas en los teclados.

Ultimo patrullaje.- el asunto aquel de “Fuerza Ciudadana” colocado ya sobre las mesas de los Diputados Locales de Guerrero, además de que nos hace recordar la bien lograda Fuerza Civil de Nuevo León, deja saber que existen estudios legislativos serios.

Balazo al aire.- mintiendo y el lenguaje corporal te delata

Greguería.- de cada diez periódicos que me cierran las puertas, 5, son la mitad.

Oxímoron.- arqueo a su máximo las cejas y mantengo los ojos abiertos… para no ver nada.

Haiku.- verano, llegas ya. Mi mano sobre tu mano, tibia está