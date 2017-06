Bueno: voy a hablar de un tema que eludo con frecuencia más que nada porque me he mantenido alejado de este remolino tenebroso que es: la política.

Mucho se habló de las elecciones para gobernadores y otros cargos que recién hubo en los diferentes estados del país. Mucha controversia y polémica se suscitó entre los partidos políticos que, a decir verdad, hacen válida la sabia frase de “Divide y vencerás”.

Definitivamente, la perspectiva que nos ofrece este panorama de gran turbulencia para el 2018, explica claramente el por qué el país está tan dividido, tan sin rumbo.

Pero orientaré mejor mi comentario hacia este espacio que me queda a la mano, el de mi pueblo, donde este domingo 18 de junio se realizaron las elecciones para comisarios.

Fue histórico: participaron 4 planillas de cuatro integrantes cada una. Imagínese: dieciséis familias divididas. Para mí fue peor: mi hermano y mi yerno en planillas distintas.

Por tradición y costumbre, apoyamos a los miembros de la familia. Pero ahora no sabía qué hacer. Además, la verdad, en su conjunto, ninguna planilla cubría a cabalidad el perfil que uno espera encontrar en quienes aspiran a servir a la ciudadanía.

Luego, con el hecho de que la planilla 4 estaba conformada por puras mujeres y al menos la mitad de ellas con cierta imagen de confiabilidad, pues, mi indecisión aumentó.

Pero bueno, también debo aclarar que yo no confío en eso de que “hay que darles oportunidad a las mujeres”. Tampoco estoy de acuerdo en esa obligación de que los partidos políticos están deben registrar entre sus candidatos a cargos de elección a cierto número de mujeres.

Yo creo en la equidad de género, sí, pero en cuanto a las oportunidades. Pienso que los lugares se ganan con preparación, con participación, con credibilidad, no por obligación. Las capacidades las tenemos todos, invariablemente del género, sólo hay que desarrollarlas.

La verdad: me pareció una muy buena opción la planilla 4, pero no mejor que las demás. En cada una de las propuestas había elementos de valor, de calidad; pero también en cada una había integrantes que dejaban ciertas dudas.

¿A qué dudas me refiero? Pues, bueno, a las primeras que ya dije: ¿serán confiables, honestos y capaces para trabajar por el bien del pueblo, para gestionar y hacer, no lo que se pueda, sino lo que se deba?

Mire: hace mucho que en Tomatal, los comisarios se ocupan sólo de las corridas de toros en la fiesta. Reúnen al pueblo sólo para decirles que nos toca de tanto, por cada ciudadano, para llevar a cabo la fiesta del pueblo. Lo hacen con tanto interés como si todos en el pueblo fueran católicos y/o si estuviéramos de acuerdo.

No hay reuniones para organizar comités, digamos, de obras, de deportes, de cultura, etc. No. Todo lo quiere hacer el comisario. Solo. Quién sabe qué intereses tendrán.

Entonces, recordé que mi calle se llama Agustina Reyes, porque así se llama una persona de mi comunidad que fue comisaria y trabajó mucho en beneficio del pueblo. Por eso le pusieron su nombre a la calle donde vivo. Aunque, en realidad, hace poco hubo otra comisaria, pero también pasó sin pena ni gloria, o tal vez con más pena que gloria; entonces, pensé que tal vez era, otra vez, el tiempo de las mujeres. Me animé. Me gustó que las mujeres se tengan confianza y se atrevan a participar, y crean en ellas para lograr grandes objetivos, más cuando son en beneficio de la colectividad.

Pero el dilema seguía: “¿voto por la planilla de mi hermano, la de mi yerno, o por la de las mujeres?”, me dije.

Les confesaré: me ganó la sangre. Voté por la de mi hermano, por él, porque creo que tiene las mejores intenciones. Es director de la escuela primaria del pueblo y ha gestionado muchos recursos para ir mejorando sus condiciones cada día. Organiza a sus padres de familia y los motiva para que trabajen en conjunto con los maestros. Por eso voté por su planilla. No ganó. Ganó la 4 y me da gusto. La esperanza está sembrada. Ojalá veamos buenos frutos, por el bien de todos, porque en mi pueblo, de verdad que hace falta atender muchos temas sociales.