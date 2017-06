Cada vez que produces un disco es como volver a empezar: Belanova

Tras 17 años de carrera y con un nuevo álbum a punto de salir del horno, la banda mexicana de electro-pop Belanova aseguró en una entrevista que están viviendo un nuevo comienzo como grupo.

“Realmente, para nosotros, cada vez que hacemos un disco sí es como volver a empezar”, explicó el bajista Richie Arreola sobre el primer álbum de estudio de Belanova desde “Sueño electro II” (2011) que saldrá a la venta a finales de agosto y del que por ahora se conoce el single “Cásate Conmigo”.

“En lo personal, sí creo que es uno de los mejores discos que hemos hecho. Me gusta mucho lo que seguimos descubriendo al hacer música los tres, y sí, es como empezar de nuevo de la mejor manera, con todo el trabajo que tienes hecho a lo largo de los años. Es retomar y seguir haciendo lo que te gusta”, agregó.

Belanova continúa dando vueltas por el mundo en un 2017 muy atareado para ellos, ya que se desplazaron a Suecia para seguir trabajando en su nuevo disco y viajaron a China para su primera gira en Asia.

Por su parte, la cantante Denisse Guerrero detalló aspectos del nuevo disco, para el que trabajaron con compositores como Chetes y productores como Sebastián Krys, y para el que viajaron a Estocolmo con el objetivo de colaborar con técnicos del país sueco que modelan un “sonido bastante pulido, muy fino”.

“Las letras (del álbum) son muy honestas. No me gusta forzar la temática de las canciones (…). Tienen que ver con lo que estoy viviendo, con cómo me siento. Es un disco en el que no tengo miedo de decir que estoy triste o que estoy contenta. Realmente se plasmaron mucho mis emociones tal cual son”, aseguró la vocalista.