Nada más falso que el gobierno espíe a alguien, señala Peña

Lagos de Moreno, Jal. Junio 23.- El presidente Enrique Peña Nieto rechazó “categóricamente” el señalamiento de que el gobierno espía la actividad privada de activistas, defensores de derechos humanos y periodistas.



Dijo que ha dado instrucciones a la PGR para que investigue las denuncias presentadas en ese sentido y con prontitud deslinde responsabilidad y también si tienen sustento las afirmaciones y determine la fuente de las mismas.



En la inauguración del parque industrial en esta región, Peña Nieto dijo que el suyo es un gobierno democrático que ha acreditado que respeta y tolera las voces críticas y al cual nadie puede señalarlo o advertir que no haya tolerado, sido condescendiente y aceptar la crítica enriquece el actuar del gobierno.

“Condenamos cualquier intervención que se tiene en la vida privada de activistas o de cualquier persona No cabe intervenir ilegalmente la vida privada de un ciudadano, no cabe en una democracia como la que vivimos y este gobierno actúa por convicción en ese sentido”, aseguró el mandatario.



Estableció también que todo el equipo y tecnología que tiene el gobierno en la materia ha sido adquirido para mantener la seguridad interna del país, combatir al crimen organizado y generar condiciones de seguridad para los mexicanos lamentó que resulta muy fácil señalar, apuntar y fácilmente convocar a que se señale al gobierno como una entidad que espía “nada más falso que eso”.



Aseguró que ninguno de los que se han dicho agraviados puede demostrar que se haya visto afectado por supuestas intervenciones de espionaje.



Admitió sin embargo que todos los mexicanos “nos sentimos espiados. Yo mismo recibo a veces mensajes que no reconozco pero procuro ser cuidadoso, no faltará quien exhiba alguna conversación mía. Ya lo han hecho“ pero nada más falso y fácil que señalar a un gobierno que se dedique a esta actividad”, insistió.



Reiteró que su indicación a la PGR es que trabaje para deslindar los hechos y también se proceda contra quienes han hecho estos falsos señalamientos contra el gobierno.



“Espero que la Procuraduría General de la Republica con celeridad pueda deslindar responsabilidades y espero, al amparo de la ley pueda aplicarse contra aquellos que han levantado estos falsos señalamientos contra el Gobierno”, indicó el mandatario.



“Somos una sociedad que en las más de las veces nos sentimos espiados. Yo mismo como Presidente de la Republica. A veces recibo mensajes cuya fuente u origen desconozco. Pero procuro en todo caso ser cuidadoso en lo que habló telefónicamente. Porque no faltará alguien o que alguna vez exhiban alguna conversación mía. Ya ha ocurrido y ya ha pasado”, admitió también.