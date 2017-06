Frank en su Tinta

AHORA resulta. Enrique Peña Nieto afirma: “Nos sentimos espiados, yo mismo como presidente”. Ah, no, bueno. Entonces hay que bajar la cortina y vámonos todos de México porque aquí espían. Es inverosímil que el propio presidente de México se diga espiado. Si espían al presidente, ¿qué se puede esperar de los simples mortales mexicanos? No hay nada que hacer. La declaración de Peña Nieto no es más que una cortina de humo para buscar desviar los señalamientos de que su gobierno es el gran espía. Nada más banal. Tratar de hacerle creer a la gente que el presidente es como todos los mexicanos, que está expuesto a que lo espíen también, cuando lo cierto es que el gobierno tiene toda la tecnología de punta, no solamente para espiar, sino para grabar conversaciones y soltarlas en el momento que considere necesario. Basta recordar a unos gobernadores de Guerrero, entre ellos Zeferino Torreblanca Galindo, quien en sus actos públicos ordenaba bloquear la señal de teléfonos celulares quien sabe con qué intención, porque se supone que eran actos con el pueblo. Mientras duraba el acto nadie podía hacer ni recibir llamadas telefónicas. Esa es solamente una muestra del poderío que tienen los gobiernos, aprovechando la tecnología, para “cuidarse” de los ciudadanos…….. POR CIERTO, el gobernador Héctor Astudillo Flores informó que el equipo de espionaje adquirido en el periodo de Ángel Aguirre Rivero está desaparecido. “Lo que yo les quiero decir es que hemos buscado ese equipo, no lo encontramos, entonces no puedo yo asegurar que alguien lo compró, porqué yo no lo encuentro”, explicó el mandatario estatal. Y agregó: “Lamento que se comente, que puede el gobierno de Guerrero tener algún interés de estar espiando, monitoreando, yo los respeto mucho a ustedes, lo que menos hago, es andarlos espiando”. Un reportaje de la Agencia APRO revela que el equipo de espionaje fue adquirido por Ángel Aguirre en 17.5 millones de pesos……… LAS IMPLACABLES redes sociales volvieron a tundir al expresidente (panista) Felipe Calderón Hinojosa. Resulta que el miércoles, en pleno partido México-Nueva Zelanda, de la Copa Confederaciones, tal vez ya en estado de ebriedad, Calderón propuso en su cuenta de Twitter cambiar el grito de aficionados mexicanos al portero del equipo rival a la Selección Mexicana, “Ehhh… puto”, por “Ehhh… México”, pero se burlaron de él en la misma red social por su supuesta afición etílica y el origen fraudulento de su cargo como presidente de México. De inmediato se activó una catarata de comentarios burlones sobre su propuesta que aludían a su trayectoria. “¿Qué tal un “eeeeeeeeh brio”?, tuiteó Paul Gastélum, de Culiacán, Sinaloa. “Ehhhhh Puuuulque”, propuso un tal Juancho del Rancho. Otra usuaria, Stella Velasco, respondió: “Menos mal dijo:”¡Ehh México!” y no “¡Ehh muertos!”. ¡Eeeeeeeeehhhhh, asesinooooooooo!!!!!”, tuiteó Mifu. “A ver tú cambia a @Mzavalagc por Maribel Guardia? ¡Ah verdad, pendejo mala copa!”, le recriminó Graco Ramiro. Millennials con AMLO de plano recordó el origen del cargo que desempeñó como titular del Ejecutivo de 2006 a 2012: “Mejor el eeeeeeehhhh spuriooooooooo”. Lo mismo apuntó Sara Lee: “A este es al que le gritaban ¡EEEEHHHHH spurio!”. Y Diee García razonó sobre la propuesta de Calderón: “Pero el canto es para el portero rival, ¿por qué gritaríamos México?” Y Oskar Tronko enfatizó: “El alcoholismo es una enfermedad progresiva y mortal”. Suriel Ramzal le recordó a su antecesor en Los Pinos: “Ya estás igual que (Vicente) Fox”. Seguramente, de coraje, se puso otra borrachera……. SIMPLE pregunta: ¿Y si en lugar del “Ehhh… puto” a los porteros rivales, se lo decimos a los ex presidentes de México?.......... PUNTO.