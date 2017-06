Averígüelo Vargas

Después de la emboscada que sufrió el grupo de la PGR que acudió a la comunidad de La Gavia, donde murieron 4 agentes y otros 7 recibieron lesiones por arma de fuego, el coordinador de la PFP en el estado, David Portillo Menchaca, dejó ver que el problema en el municipio de San Miguel Totolapan, representa un problema muy grave, porque buena parte de la población de ese lugar está aliada con los delincuentes, en este caso con el grupo de Los Tequileros, al grado de que muchos participaron en el ataque contra los policías federales.

Los agentes de la PGR que fueron víctimas del ataque masivo, iban en busca del jefe de esa banda delincuencial, Raybel Jacobo Almonte, quien con dádivas y amenazas ha logrado que buena parte de esa gente que vive en condiciones de pobreza, se haya convertido en sus aliados y les avisen de los movimientos de los fuerzas estatales y federales de seguridad, lo que hace que se pierda el factor sorpresa y cuando los federales llegan, ya todo mundo está enterado y facilita que los grupos armados los estén esperando.

Al observar una situación de esta naturaleza, se advierte que ese grupo delincuencial le está ganando la carrera, por partida doble, a los gobiernos que buscan combatirlo y controlarlo, porque, en primer lugar, las fuerzas estatales y federales que buscan al delincuente mayor, El Tequilero, no han logrado ubicarlo hasta ahora y eso muestra que estén muy lejos de lograr su captura.

En segundo lugar, ese delincuente ha logrado cambiar la percepción de la gente sobre su actuación, porque hace algunos meses la población inconforme retuvo a la madre del delincuente para obligarlo a liberar a un secuestrado y exigirle que dejara de agredirlos con sus acciones delictivas, pero ahora ese ambiente parece haber dado un giro radical, al grado de que muchos de los habitantes se han convertido en sus colaboradores y no sólo le avisan, sino que participaron en el ataque, la emboscada y la masacre contra los agentes federales.

El mismo jefe policiaco, en una reunión con el Grupo Aca, destacó que es lamentable y muy pobre la actuación de la policía municipal porteña, lo que no es ningún descubrimiento, porque está claro que un gobierno municipal ineficaz, corrupto y desorganizado no puede tener una policía eficaz y eficiente, porque sólo es reflejo del gobierno del que es parte integrante.

ALERTA DE GÉNERO EN 8 MUNICIPIOS DECLARA ASTUDILLO.—Declarar la “alerta de género”, por el homicidio de un número creciente de mujeres en el estado, fue reclamado durante bastante tiempo por un grupo de activistas y lideresas que reclamaban que se diera esa advertencia, para reducir los casos en que se les victimiza y para que los responsables sufran el castigo correspondiente.

Había la impresión de que el gobierno estatal no estaba muy de acuerdo con hacer esa declaratoria, pero en realidad sólo esperaba que se cumplieran las trámites obligados, pero al aumentar los casos relacionados con el feminicidio, el mandatario estatal HAF, decidió por cuenta propia emitirla en ocho municipios: Iguala, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Ayutla de los Libres, Zihuatanejo, Ometepec y Tlapa, que fueron definidos de acuerdo con los datos y estadísticas negativas de los casos que se han dado en los últimos años, prácticamente desde 2009.

Esta declaratoria de alerta de género, surge, indicó el mandatario, “para atender los problemas de violencia de género y feminicidios, prevalecientes en nuestro estado”.

El gobierno estatal reconoció el informe de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVI), que señala que desde ese año y hasta el 2016 se registraron 744 homicidios dolosos contra mujeres y niñas en el estado y que desde el 2010, cuando se tipificó el delito de feminicidio en Guerrero, se tienen registrados 142 casos.

El mandatario estatal destacó que con este declaratoria se acepta el ineludible deber de establecer medidas emergentes para detener la violencia de género y los feminicidios.

Se trata de una decisión responsable y solidaria de Astudillo para avanzar en la paridad de género, que en el estado tiene avances muy importantes, y para reducir la violencia contra esa parte de la sociedad.

EL FONDO DE APOYOA LOS PERIODISTAS (FAP) NO DESAPARECE, SINO QUE MEJORARÁ, AFIRMA HAF.—Algunos compañeros periodistas se fueron con la finta de que el Fondo de Apoyo a los Periodistas (FAP) sería desaparecido por el gobernador Héctor Astudillo Flores, lo que se advierte como un contra sentido, después de que el mandatario estatal facilitó los trámites para la inscripción de los diaristas que lo solicitaran y luego de que se cumplió con la entrega de las pólizas del seguro de vida de los afiliados, cuyas pólizas distribuidas a principios de este año, y ahora sólo queda pendiente la entrega de las credenciales a los afiliados al FAP.

Incluso se realizó una reunión con muchos de los periodistas activos en Casa Guerrero, con la asistencia de Héctor Astudillo, donde los interesados hicieron los planteamientos necesarios para mejorarlo y hacerlo más eficiente y cercano a la mayoría de los comunicadores del estado.

La propuesta legal que se presentó ante el Legislativo estatal está orientada a mejorar al FAP, pero en esa reestructuración hay que cambiar, modificar y actualizar diversas disposiciones.

Eso hizo pensar a algunos comunicadores inquietos que había una intención oculta por desaparecer ese organismo, que funciona como un sustituto de las prestaciones sociales y económicas que las empresas periodísticas debían proporcionar.

En estricto sentido legal, el gobierno no tiene la obligación de ofrecer esos apoyos y ayudas a los trabajadores de los medios de comunicación, “porque el gobierno no es el patrón”, se les hizo notar, pero ahora ha adquirido mayor relevancia ante las malas condiciones económicas de los trabajadores en general, situación a la que no escapan los periodistas, que como nunca, reclaman que se mantenga y hasta se mejore en todo lo posible el apoyo que se les presta a través de ese organismo, que debe estar por cumplir los 30 años de existencia, con sus altas y bajas, pues se creado por el gobernador José Francisco Ruiz Massieu, en su afán por ayudar a los “chicos de la prensa”, porque conocía sus carencias, las que se mantienen, hasta aumentadas, por la debilidad de la gran mayoría de las “empresas” periodísticas del estado en algunos casos, las que también evitan cumplir, para no gastar en lo que son sus obligaciones con sus empleados, pero también porque de esa manera mejoran las ganancias.

