El pueblo completo atacó a agentes de PGR en La Gavia

El coordinador estatal de la Policía Federal, David Portillo, señaló que fueron al menos 150 personas las que emboscaron a los elementos de la Agencia Criminal de Investigación

Acapulco, Gro., Junio 22.- El coordinador estatal de la Policía Federal, David Portillo Menchaca, dijo que “fue un pueblo completo” de La Gavia, el que emboscó a efectivos de la Agencia Criminal de Investigación (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Policía Estatal con un saldo de 4 agentes muertos y varios heridos.

Durante su participación en la sesión del Grupo ACA, Portillo Menchaca afirmó que fueron al menos 150 personas o delincuentes los que atacaron a los policías y aseguró que detrás de la operación para entrar a La Gavia, existía trabajo de inteligencia de las corporaciones policiacas, pero que al no ser de Guerrero, los agentes no se imaginaron que el pueblo está permanentemente en estado de alerta y no previeron el ataque.

Indicó que el pueblo completo protege a “El Tequilero” y aseguró que de ser un “delincuente aislado”, ya hubiera sido atrapado.

“Los efectivos policiacos fueron sorprendidos porque a los delincuentes los alertaron del operativo que realizarían ahí”.

Asimismo, consideró que el caso de El Tequilero es “una sobrevaloración del delincuente que pudiera ser”, ya que “no podría ser tan grave” como otros delincuentes qué hay en Guerrero.

Por otro lado, David Portillo criticó la ineficiencia de las autoridades de Acapulco para combatir la delincuencia y recordó que debe ser la Policía Municipal la que se encargue de la inseguridad del puerto.

“Si hubiera una policía eficaz, que no la hay o debería de haberla en el municipio, nosotros (Policía Federal) no deberíamos estar aquí con Gendarmería”, expresó.

Al respecto, argumentó que hay municipios en otros estados donde su policía es eficaz y confiable por lo que no es necesaria la intervención de la federación, y reiteró que la Gendarmería está “haciendo el trabajo que le debería de corresponder a otras personas”.

Asimismo informó que actualmente sólo hay mil efectivos de la Policía Federal realizando trabajos de seguridad en todo el estado.

IBAN POR “EL TEQUILERO” LOS FEDERALES EMBOSCADOS: ASTUDILLO

El operativo fallido de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) en San Miguel Totolapan, el pasado lunes por la madrugada, tenía como objetivo fundamental ejercitar una orden de aprehensión en contra de Raybel Jacobo Dealmonte “El Tequilero”.

Así lo dio conocer el gobernador Héctor Astudillo Flores este miércoles en Palacio de Gobierno y aclaró que quienes tendrían que emitir una opinión al respecto serían las autoridades federales que implementaron el operativo.

“Es la autoridad que lo operó, no quiero cometer una imprudencia en un tema que no me corresponde”, estableció y sostuvo que en aquella zona del estado hay complicidad y protección de la misma población para Raybel Jacobo Dealmonte, para evitar su detención.

Dijo también que “se cobija con sus familiares y se avisan; yo lamento mucho esto y prefiero que la autoridad correspondiente sea quien de los detalles”.

Respecto a las familias que se han desplazado de sus lugares de origen, por miedo a la violencia, dijo que lo importante es garantizar que los afectados tengan las garantías necesarias para regresar.

En el caso particular de La Gavia, recordó que los pobladores sostienen una fuerte confrontación con los habitantes de la cabecera municipal de San Miguel Totolapan.