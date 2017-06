El presente es el COMUNICADO URGENTE, del cual tomamos su título y que a la letra dice: Después de algunos plantones, al fin el nuevo fiscal para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión, FEADLE, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, se dignó asistir a una sesión de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados.

Los incómodos no fuimos convocados, no obstante, que el presidente honorario vitalicio de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, y vicepresidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, licenciado Teodoro Raúl Rentería Villa, en la tribuna de esa misma Cámara, hizo uso de la palabra y entregó la Agenda Legislativa Pendiente del Periodista.

Rescatamos algunos planteamientos que carecieron de contundencia, pero que tienen algunas coincidencias con nuestra lucha de años, como son entre otros la demanda de la Federalización de los Delitos Contra las Libertades prensa y de Expresión.

En la reunión que convocó la Diputada Brenda Velázquez, presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento a las Agresiones Periodistas y Medios de Comunicación de la Cámara de Diputados, para analizar las graves y crecientes agresiones contra las libertades de prensa y expresión que se traducen en forma contumaz en asesinatos y desapariciones forzadas de los informantes, no fueron convocados las organizaciones incomodas que de años han sostenido una lucha sin igual por el respeto y la integridad del mensajero.

A dicha reunión, al fin se dignó asistir el nuevo el titular de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos Contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República, FEADLE, Ricardo Sánchez Pérez del Pozo, quien reconoció que el gremio periodístico enfrenta “una compleja situación y grandes riesgos en su labor”. Nada que no supiéramos de antemano.

Por su parte la titular de la Comisión, no obstante que en días pasados el licenciado, Teodoro Raúl Rentería Villa, presidente honorario Vitalicio de la FAPERMEX y vicepresidente del CONALIPE, después de hablar en tribuna y entregarle la Agenda Legislativa Pendiente del Periodista y la lista de los asesinatos y desapariciones forzadas, que en el primer caso suman 269 y en el segundo 27, y que son delitos todos contra las libertades de prensa y expresión, en ningún momento se refirió a ello y en cambio hizo una tibia declaración de que “el gremio periodístico enfrenta “grandes riesgos” en su labor, lo cual fue reconocido por el titular de la FEADLE.

Al encuentro también acudieron la titular de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, SEGOB, Patricia Colchero Aragonés, obvio, se abstuvo de asistir su jefe Roberto Campa Cifrián, seguramente por su reciente declaración de que querer restar importancia al drama de los periodistas con comparaciones numéricas.

Otra posición, que de ninguna manera compartimos, fue la de la propia diputada Velázquez Valdez quien solicitó conocer los avances de las investigaciones sobre los nueve periodistas asesinados de diciembre de 2016 a la fecha, y de Salvador Adame, secuestrado en Michoacán el pasado 18 de mayo.

Ante tal propuesta reductiva, surgen varias preguntas: ¿ya no importan los restantes 260 asesinatos cometidos desde 1983 a la fecha y las otras 26 desapariciones forzadas? ¿Estaremos ante el clásico de borrón y cuenta nueva?

Son de rescatarse las siguientes expresiones: “las declaraciones del subsecretario de Derechos Humanos de la SEGOB, Roberto Campa Cifrián, “tienden a minimizar el grave problema de censura y violencia contra la libertad de expresión en México al convertir la tragedia en estadística”.

“Queremos que nos explique por qué sí cuenta con presupuesto para espiar a periodistas y no para el mecanismo de protección, y aclare las actividades de espionaje que realizó la SEGOB a reporteros”.

Ana Cristina Roldán Ruelas, directora de Artículo 19 para México y Centroamérica, señaló que la situación en la que se encuentra el periodismo en México es preocupante, no solo por el nivel de violencia que enfrenta sino por la falta de reconocimiento del Estado a este problema.

Rosalía Buaún Sánchez, presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México, indicó: “Este año nos han matado a varios y no es posible que exista una Fiscalía que no tiene presupuesto para poder apoyar al gremio y que la profesión no sea respetada como tal y se hayan suspendido los certificados de locutores y que cualquier persona, sin ninguna ética, pueda ocupar un micrófono; por eso estamos inmersos en esta situación”, sostuvo.

Demandó a las asociaciones de periodistas y locutores unirse y estar conscientes de que esta profesión es muy importante y debe hacerse con mucha responsabilidad. “La libertad de expresión en México no existe, aparentemente la tenemos, pero si decimos algo que incomode a alguien ahí están las consecuencias”.

Ante toda esta situación, el Gremio Periodístico Organizado de México: Federación de Asociaciones de Periodistas de México, FAPERMEX; Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP-MÉXICO; Club Primera Plana, y Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE, declara: condenamos las marginaciones para desviar el interés social de la sociedad en su conjunto y reiteramos nuestro llamado a las autoridades para revertir el fenómeno que tiende a socavar o de plano cancelar las libertades de prensa y expresión.

Encabezan la lista de dirigentes firmantes la maestra Consuelo Eguía Tonella y licenciado Pablo Rubén Villalobos Hernández, presidenta del consejo directivo y presidente del comité de vigilancia, honor y justicia de la FAPERMEX, respectivamente.

Periodista y escritor; Presidente del Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, CONALIPE; Secretario de Desarrollo Social de la Federación Latinoamericana de Periodistas, FELAP; Presidente fundador y vitalicio honorario de la Federación de Asociaciones de Periodistas Mexicanos, FAPERMEX, miembro del Consejo Consultivo permanente del Club Primera Plana y Académico de Número de la Academia Nacional de Historia y Geografía, ANHG. Agradeceré sus comentarios y críticas en teodoro@libertas.com.mx, teodororenteriaa@gmail.com Nos escuchamos en las frecuencias en toda la República de Libertas Radio. Le invitamos a visitar: www.felap.info, www.ciap-felap.org, www.fapermex.mx, y www.clubprimeraplana.com.mx