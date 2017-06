Reanudan autoridades Operativo Mochila Segura en la "Técnica 213"

Iguala, Gro. Junio 22.- A casi un mes de que concluya el Ciclo Escolar 2016-2017, autoridades educativas y de seguridad pública de los tres niveles de gobierno, reanudaron el Operativo Mochila Segura en instituciones educativas de nivel básico del municipio de Iguala.

Efectivos de la Policía Federal, representantes de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), de la Policía Ministerial especializada en delitos contra adolescentes, de la Dirección de Prevención del Delito, de la Procuraduría de los Niños y Adolescentes, así como directivos y personal docente y administrativo de la Escuela Secundaria Técnica No. 213 "Bandera Nacional", del turno matutino y vespertino, participaron en el dispositivo de seguridad.

Ante la población estudiantil, el comandante de la Policía Federal, informó que el Programa de Mochila Segura, se aplica en las escuelas con más riesgo de violencia, con lineamientos que respetan los derechos humanos de los alumnos y salvaguarda su integridad física y moral a través de la revisión de las mochilas y de los útiles escolares para inhibir la introducción de objetos aptos para agredir, sustancias tóxicas o adictivas y armas.

“Ante los recientes hechos ocurridos en Veracruz, Estado de México, Coahuila y Monterrey, la Secretaría de Seguridad Pública determinó reanudar los operativos prefiriendo denuncias y no decesos, por ello la finalidad es el mensaje de la prevención para salvar vida de los estudiantes”, expuso el mando policiaco.

Subrayó que el dispositivo se lleva a cabo en diferentes planteles educativos de nivel básico del municipio, apegado a los protocolos correspondientes así como con la presencia de las autoridades de Seguridad Pública y educativas, vigilando que no se violenten los derechos humanos de los alumnos.

Personal de las diferentes dependencias de Seguridad Pública realizó la revisión de las mochilas de los estudiantes.

Dentro del marco de la Escuela Segura se realiza el operativo denominado Mochila Segura en beneficio de la comunidad estudiantil, que busca factores de riesgo u objetos no aptos que pudieran atentar contra la vida de los alumnos y la convivencia pacífica.