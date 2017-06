Una buena faena

Queens no se detuvo ante nada para vencer 20-3 a Bufalitas

Iguala, Gro., Junio 22.- Sólidas y contundentes así fue como lució en su duelo de la categoría Micro Femenil la quinteta de Queens, ya que en su partido de la jornada 11 de la Liga del Valle de Iguala le tocó verse las caras ante la quinteta de Bufalitas, que llegaba con la obligación de ganar pero a la hora de la verdad el conjunto de “morado” salió motivado y logró sacar el partido con marcador de 20-3, lo que las pone a pelear los primeros puestos.

En el desarrollo del primer episodio fue el conjunto de Queens el que encontró la llave para sumar puntos a su favor, mientras que Bufalitas pese a tener llegada bajo el tablero no pudo hacer daño y terminó cediendo con marcador de 6-0.

Para el segundo momento del encuentro las cosas no cambiaron en mucho, Queens mantuvo el paso hasta lograr sacar una ventaja que era ya una losa difícil de levantar para su rival, la serie de disparos que envió el conjunto “morado” fueron letales, ya que llegaron la mayor parte a su objetivo.

En el tercer periodo pese a que Bufalitas le puso empeño a sus ataques, una vez más se encontró con una muralla que la pudo contener en la mayor parte de sus rompimientos; mientras que Queens no se tentó el corazón para seguir atacando con enjundia para aumentar su ventaja y tras disputarse 30 minutos de partido las cosas estaban 14-3.

En el ultimo llamado a la duela el conjunto “morado” demostró el por qué anda bien en el torneo, su gente volvió a intentar con las penetraciones y ya no recibió más puntos y al final el 20-3 con que se escribió esta reyerta dejó a Queens con una alegría más en esta edición que es su presentación en la Liga del Valle de Iguala.