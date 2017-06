Entresemana

Dejar a los políticos que aspiran al siguiente escalón en su carrera, será un golpe al que sin duda responderán sus representantes en el Instituto Nacional Electoral y pretenderán, incluso, combatir al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instancia jurisdiccional que determinó poner orden en ese libre juego en el que algunos aspirantes presidenciales y dirigentes partidistas se treparon, para aprovechar campañas ajenas.

El uso indiscriminado en tiempos oficiales y otros no tanto para promoverse, ha implicado violación a la ley electoral que sólo la autoridad electoral ha permitido bajo una singular interpretación de las leyes.

Y, mire usted, no se trata de cuestionar o denostar a personajes como Andrés Manuel López Obrador y Ricardo Anaya Cortés, por usar los tiempos oficiales para hacer campaña adelantada y plantarse como el maná que caerá del cielo sobre los mexicanos en junio de 2018, cuando se elija al sucesor de Enrique Peña Nieto.

No, se trata de que haya equidad en esto del uso de los medios de comunicación para, en acatamiento a las disposiciones legales, utilizar los tiempos oficiales en estricto apego de lo que dispone. Y no se permita esa libre manga y cínica respuesta de hacer lo que se venga en gana por encima de la ley.

Por ello, porque se trata de poner orden y acotar el libertinaje proselitista, es bienvenida la decisión del Instituto Nacional Electoral de presentará, en esta semana a los representes de los partidos políticos el proyecto de lineamientos para la aparición de dirigentes de partidos políticos en spots.

¡Ah!, pero en previsión de la elemental reacción partidista, el consejero presidente del Comité de Radio y Televisión del INE, Marco Antonio Baños, rechazó que haya intención de censurar a los líderes de los partidos políticos.

Baños aclaró que la propuesta reglamenta la forma en que los dirigentes de los partidos podrían aparecer en los spots de radio y televisión de cara a la contienda electoral de 2018. Por supuesto, una pregunta obligada para el consejero, es ¿Por qué hasta ahora?

Dice el consejero: “Nunca hemos establecido una cortapisa a la aparición de los spots de los partidos e incluso en términos de libertad de expresión hemos sido cuidadosos de no generar censura previa para los partidos, pero aquí estamos ante un mandato de la Sala Superior”.

Y sí, en efecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinó que es necesario que el INE establezca los criterios en materia de aparición de los líderes de partidos en los spots, principalmente en los casos de quienes tienen aspiraciones a otros cargos de elección popular.

Baños, por ende, se curó en salud y pasó el tema al ámbito del máximo tribunal electoral. Insiste en que no es asunto del INE, pero escurre el bulto porque la única instancia legal para aplicar ese tipo de restricciones, es el Instituto Nacional Electoral o, en su defecto y en timpo y forma, la Cámara de Diputados, mediante una reforma a la Ley Electoral, que a estas alturas no está permitida por la Constitución General de la República.Insistió en que este es un tema del Tribunal y no del propio INE nunca ha querido limitar la participación de los voceros o de los presidentes de los partidos políticos, pero la sala superior ha considerado revisar si la aparición constante de los presidentes de los partidos políticos tiene algún efecto en la cuestión electoral.

Dice Baños que el proyecto que los consejeros están obligados a cumplir con el mandato del órgano electoral jurisdiccional. Incluso rechaza insistente que los lineamientos sean instrumento de censura o represalia en contra de los dirigentes del PAN, Ricardo Anaya y de Morena, Andrés Manuel López Obrador. ¿En serio?

“No es un tema del INE –enfatizó en la aclaración no pedida-. El INE nunca ha querido limitar la participación de los voceros o de los presidentes de los partidos políticos”.

¿Le creemos al consejero? Como sea, lo cierto es que el futuro de esos lineamientos, se imagina al archivo de los buenos deseos. Ya verá usted la reacción de puros y prístinos que invocarán a las tablas de Moisés para aplicar la ley cuando uno de estos personajes y los que se sumen en esta carrera por la Presidencia de la República y el control del Congreso de la Unión, aparezcan en programas presuntamente de carácter comercial, con la inocultable intención de promoverse.

Bien por el INE y el dese de dejar sin tele a los aspirantes. Conste.

sanchezlimon@gmail.com

www.entresemana.mx