Frank en su Tinta

THE NEW York Times fue contundente contra el presidente de México: “Los escándalos han dejado una marca indeleble a la reputación del presidente. Después de tener una imagen elevada y perfectamente diseñada (un presidente joven, con mucha energía que trabajaba sin acotamientos partidistas y que representaba al nuevo México) el señor Peña Nieto fue de pronto identificado con una persona que vive fuera de la realidad, un político corrupto con niveles de aprobación abismalmente bajos”. Lo anterior luego de que el mismo periódico estadounidense reveló que el gobierno de Enrique Pena Nieto espía a defensores de derechos humanos, periodistas y abogados que delinean los mecanismos anti-corrupción, con un sistema cibernético que solamente debería ser usado para combatir al crimen organizado. “Los blancos del espionaje incluyen a los abogados que investigan la desaparición masiva de 43 estudiantes (Ayotzinapa), un académico altamente respetado que ayudó a escribir la legislación anticorrupción, a dos periodistas influyentes y a un abogado estadunidense que representa a las víctimas de abuso sexual por parte de policías”, destaca el amplio artículo publicado en la primera plana del New York Times. El sistema o equipo cibernético para el espionaje conocido como Pegasus, fue adquirido en el 2011 por el gobierno de México a la empresa de Israel NSO Group, que asegura haberlo vendido bajo la condición de que no se usara contra la población civil. “El acuerdo explícito indica que se utilizaría únicamente para combatir a terroristas a cárteles de las drogas y a grupos criminales que por mucho tiempo han secuestrado y asesinado a mexicanos”, subraya el reportaje firmado por los reporteros Azam Ahmed y Nicole Pelroth…….. LOS ESPIADOS son Juan Pardiñas, director ejecutivo del Instituto Mexicano para la Competitividad, quien ayudo a escribir la legislación anticorrupción, la periodista Carmen Aristegui y su hijo adolescente, Emilio; Mario E. Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y representante de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. También Santiago Aguirre, abogado representante de los familiares de los normalistas; la abogada estadunidense Stephanie E. Brewer y el periodista Carlos Loret de Mola…….. LA NEGACIÓN oficial, obvia. El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, rechazó que desde el gobierno federal se lleve a cabo algún tipo de espionaje o investigación a periodistas, defensores de los derechos humanos u organizaciones no gubernamentales. Aclaró que la investigación que lleva a cabo el Estado Mexicano es para dar con los criminales. Y solicitó que, de existir elementos, se presente la denuncia ante la PGR, “a fin de que ésta realice la investigación correspondiente y determine si hay algún elemento al respecto, obre el presunto espionaje”……… LO CIERTO es que el gobierno espía a sus críticos desde antes de que hubiera tanta tecnología. El autor del Tintero lo vivió en carne propia hace 30 años, cuando la columna Día Tras Día (antecedente de Frank en su Tinta) era crítica de los actos de corrupción del gobierno en turno. ¡Esto del espionaje no es nuevo! No se victimicen, ni hagan olas……. SIMPLE pregunta: ¿Los que pregonan ser de Izquierda saben qué es la Izquierda? (Lo anterior porque muchos presumen ser de Izquierda Moderna, Izquierda Renovadora, Izquierda Democrática, Izquierda Socialista, Izquierda Progresista, Izquierda Real, Izquierda Verdadera, Izquierda de Hoy, etcétera de Izquierdas)…….. PUNTO.