Revista de la Semana

Las elecciones celebradas el pasado domingo 4 de junio en cuatro entidades federativas del país ponen de manifiesto que, luego de dos décadas de procesos electorales regidos dizque por instituciones ciudadanizadas, la desconfianza sigue siendo la marca de las votaciones en México y los partidos políticos carecen de un espíritu democrático para competir. Veamos.

1) En los tres Estados con elección de Gobernador, las duplas de candidatos punteros se declararon ganadores. Es decir, a la media noche del domingo 4, había seis autonombrados triunfadores. De ellos, el único que tenía el respaldo del conteo rápido era Alfredo del Mazo, candidato del PRI en el EDOMEX. Los demás se basaban únicamente en sus cifras.

2) Los resultados en el Estado de México dieron un triunfo apretado para la coalición liderada por el PRI. La victoria que resultó muy cuestionada, pues se vio reducida su votación a la mitad, frente al 64% obtenido por Eruviel Ávila hace seis años. Del Mazo lo lograría con 32 por ciento.

3) En el PREP y en el conteo rápido, en las actas y en las casillas, se denunciaron infinidad de irregularidades.

4) Durante las campañas se hicieron señalamientos graves que, supuestamente se denunciaron no sólo a través de los medios, sino también ante las instancias correspondientes, pero de ellos no hubo respuestas claras y algunas claramente comprometedoras.

5) El deceso de la democracia electoral está en la evidente compra del voto vía estrategias como “Tarjeta Salario Rosa”, con promesas de activación a cambio de apoyo al PRI; en el caudal de recursos que fluyeron vía programas sociales.

6) No me interesa en este espacio hablar de la perversidad de un régimen que sin el menor escrúpulo perpetúa sus trampas. Me interesa hacer notar lo que considero como un fracaso de nuestra democracia, de nuestra forma de comprender la política y de la historia misma. En pocas palabras urge la autocrítica para que no vivan engañados los políticos.

7) Ha quedado demostrado que de nada sirve la actuación de los consejeros del INE, cuando no han podido hacer nada para que un AMLO lleve dos décadas haciendo campaña; para que un Rafael Moreno Valle esté haciendo campaña nacional; para suspender las presiones persuasivas de gobiernos, partidos y otros actores del poder legal o ilegal, que compran lealtades mediante prebendas perversas.

8) Y la FEPADE, como la carabina de Ambrosio. En 2015 recibieron 3,376 denuncias; hubo 2 mil 685 actas circunstanciadas, de las cuales solo 56 se desecharon, de esas 21 avanzaron a ser averiguación previa y 25 se enviaron al archivo. Es decir, sólo 0.7 por ciento de las actas de delitos se convirtieron en averiguaciones previas. Las 2 mil 694 actas restantes se quedaron en trámite. Entonces, ¿de qué o para qué sirve la FEPADE?

¿Qué se requiere? Lo que México requiere es una sola autoridad fuerte e independiente que organice todos los procesos electorales de nuestro país.

9) Ahora bien, del proceso del pasado 4 de junio, también se presentaron innumerables quejas; sin embargo, hasta el día de hoy, casi 20 días después, no se ha dado a conocer una prueba fehaciente de las irregularidades de las que se habló al término de las elecciones.

Lo que se debe hacer, pero hace falta voluntad para lograrlo es el monitoreo puntual y real del gasto del gobierno para impedir desvío de recursos, la prohibición del uso de dinero en efectivo en las campañas, el cambio en la relación medios-política, la sensible mengua de los spots publicitarios que se regalan a los partidos, el castigo al espionaje político, el blindaje de los programas sociales y la descalificación de los candidatos cuyos partidos rebasen los topes de campaña.

Indudablemente que el ciudadano está harto de la imagen de la clase política empeñada en hacer trampas y quebrantar a las instituciones democráticas.

De no haber voluntad política para darle al ciudadano mayor certeza electoral, 2018 promete ser la gran pesadilla. Si este año los excesos y el desaseo marcaron las elecciones, el próximo no habrá límites.

Hemos perdido los valores morales. Ahora, ¿perderemos la vergüenza?