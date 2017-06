Sin Pau ni Thalía, Timbiriche se reencontrará por tercera vez

Por tercera ocasión desde la desintegración del grupo, Timbiriche se reúne para complacer a los melómanos que crecieron escuchando sus canciones.

Para esta vez, Sasha, Alix, Mariana, Diego, Erik y Benny han confirmado su participación, con siete fechas anunciadas. Aunque no descartan que otros ex compañeros los acompañen en alguna de las fechas: ‘’Paulina no necesita invitación’’, afirmó Sasha este martes en el Auditorio Nacional frente a medios de comunicación.

La cantante resaltó que la relación entre los miembros de Timbiriche fue a través de la música y de la amistad.

‘’Tengo muchas ganas de cantar’’, dijo Alix. Del repertorio que interpretarán, Benny Ibarra adelantó que todavía barajan las opciones entre sesenta sus éxitos, provenientes de sus doce álbumes de estudio. Además, Erik Rubín dijo que trabajan en la selección de temas inéditos, sin precisar detalles. Benny añadió que el espectáculo contará con una producción a altura de la expectativa.

A propósito de la vigencia del grupo, Mariana comentó: ‘’Los contenidos de los que habla Timbiriche tienen que ver con todos: con la familia, amor, con todas las edades’’.