Acusan por presunto abuso sexual a maestro de primaria

Chilpancingo, Gro., Junio 21.- Los padres de dos de las cuatro estudiantes presuntamente agredidas sexualmente por un profesor de quinto grado de la Escuela Primaria “Caritino Maldonado Pérez” de esta capital, interpusieron una denuncia penal por intento de violación y presentaron una queja ante la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (Coddehum), para exigir justicia y que el acusado sea castigado con todo el peso de la ley.

Los padres de familia aseguraron que el profesor Miguel Ángel “N” “N”, tiene antecedentes de agresión sexual en contra de estudiantes en el poblado de Campo de Aviación, municipio de Leonardo Bravo (Chichihualco), de donde hace cinco años salió ante el temor de ser linchado por padres de familia.

“Nos acusan de revoltosas y que donde no hubo penetración, no hubo violación, pero está el examen de una de las niñas que llevaba lubricante en sus partes, ya había sido tocada por el maestro, les hacía cosas mayores y los padres de familia estamos pidiendo justicia por una niña dañada de once años que fue afectada psicológicamente y moralmente”, dijeron.

El jueves de la semana pasada cuatro estudiantes informaron a sus madres que el profesor las ponía de espaldas contra una pared del salón de clases, las hacía bailar, les tomaba fotos con un celular y las tocaba lascivamente.

Ese día los padres llegaron a golpear al mentor, originario de Zumpango del Río, municipio de Eduardo Neri, mientras que otros dieron aviso a la Policía Municipal para impedir que fuera linchado.

Los inconformes solicitaron al director de la Escuela Primaria “Caritino Maldonado Pérez”, Humberto Mata Morales, “dar la cara” y aclarar esta situación.

Desde la semana pasada, denunciaron que el director no se ha ido a parar a la primaria, además de que lo acusaron de haber quitado evidencia del salón de clases, como un cochinito de yeso donde el maestro les dejaba a las niñas recados que le contestaban, además de una cámara de circuito cerrado de seguridad.

Respecto al maestro acusado, dijeron que se encuentra recluido en el Centro de Readaptación Social (Cereso), de donde temen que podría salir en libertad porque en la representación de la Agencia del Ministerio Público del Fuero Común les dice que si no hay pruebas no hay delito, a pesar de existe el examen de una niña que tenía lubricante en su parte intima.

Autoridades de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), reunidos afuera de la Escuela Primaria “Caritino Maldonado Pérez”, en la colonia Galeana, solicitaron a los padres de familia no parar labores porque está próxima la culminación del ciclo escolar y se comprometieron a llegar a las últimas consecuencias en contra del mentor acusado de abuso sexual.