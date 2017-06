Letales bajo la tabla

Gladiadores sacó a relucir todo su potencial para derrotar 42-9 a Kings

Iguala, Gro., Junio 21.- Rápidos, letales y contundentes fue como se portaron en la cancha los integrantes de Gladiadores en su duelo de la jornada 11 de la categoría Cadetes Varonil perteneciente a la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala, ya que en la duela Kings buscó conquistarlos, pero no logró su objetivo tras una buena actuación de su rival que triunfó con marcador de 42-9, lo que refleja quién llevo las riendas del partido.

El primer periodo del encuentro fue testigo de la mejor producción de puntos por parte de Gladiadores, su gente bajo la tabla no se detuvo ante nada para salir avante con un 21-0 que los dejó satisfechos tras su buena cosecha de puntos.

En el segundo periodo los “luchadores” no se quisieron meter en problemas, mantuvieron el ritmo y defendieron su ventaja y transcurrido el segundo episodio el marcador ya decía 29-4, lo que marcaba una diferencia complicada de remontar para unos Kings que buscaron cerrar con todo para acorta distancias.

En el tercer momento del partido, una vez más los “reyes” no lograron tener presencia en el tablero del conjunto “negro”, por el contrario, recibieron puntos en contra para ver más lejos sus posibilidades en la contienda.

La última parte del cotejo ya no tuvo mucho movimiento, Gladiadores bajó las revoluciones y le dio rotación a la pelota, mientras que Kings le puso ganas pero no le alcanzó y al final de 40 minutos el resultado se quedó 42-9 que deja a los “luchadores listos para su siguiente misión del próximo fin de semana.