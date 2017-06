Inaugura HAF los 26 Juegos Nacionales de la Sedesol

Con la representación de delegaciones pertenecientes a todos los estados y de la Ciudad de México, el gobernador Héctor Astudillo Flores, inauguró la edición número 26 de los Juegos Nacionales Deportivos, Culturales y Recreativos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), los cuales se realizan del 19 al 23 de junio y tienen como propósito generar un hermanamiento entre los trabajadores de esa dependencia.

En el evento realizado en la Unidad Deportiva y que congregó a casi mil participantes, el Ejecutivo estatal agradeció a todos el haber escogido este destino de playa como sede de este importante evento. En un breve mensaje, Astudillo Flores invitó a los asistentes a disfrutar de las maravillas que ofrece Ixtapa-Zihuatanejo, al cual calificó como extraordinario y que cuenta con una gran atención para los visitantes.

Destacó el mandatario estatal que “es un lugar que todavía conserva las características de un pueblo, aquí en Zihuatanejo e Ixtapa, tienen todas las características de un lugar que tiene modernidad y que tiene por supuesto la belleza extraordinaria del mar”.

El gobernador se congratuló porque los integrantes de la familia Sedesol tengan la oportunidad de conocer este destino y añadió: “Me da mucho gusto como gobernador que estén aquí, quiero pedirles que por supuesto lo disfruten”, a la vez que reconoció liderazgo de la presidenta ejecutiva del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Sedesol, María Eugenia Dávalos González.

En su intervención, el oficial mayor de la Sedesol, Rodrigo Alejandro Nieto Enriquez, agradeció al gobernador del estado por ser anfitrión de este evento. “Agradecerle al gobernador su entusiasmo para estar coordinando el trabajo del gobierno estatal y por supuesto, convocando el trabajo coordinado de los ayuntamientos en el marco de la Estrategia Nacional de Inclusión, que es justamente el mecanismo que ha propuesto el Presidente de la República para que los tres órdenes de gobierno nos podamos coordinar”, expresó.

Asimismo reconoció a los integrantes de la Sedesol, sin los cuales, dijo, no habría una política social. “La política social empieza y termina con los trabajadores de Sedesol, no podría haber política social si ustedes no hicieran lo que hacen todos los días y por eso, el Presidente de la República les transmite su deseo y máximo agradecimiento de que sigan trabajando con todo el entusiasmo para la política social del país”.