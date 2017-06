Se dieron un festín

Pandilla de Titanes se impuso por contundente 43-6 a Don Gato y Su Pandilla

Iguala, Gro., Junio 20.- Mañana productiva fue la que tuvo el conjunto de Pandilla de Titanes en su duelo de la categoría Mini Varonil perteneciente a la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala, ya que en la jornada 11 se impusieron con marcador contundente de 43-6 a Don Gato y Su Pandilla que no pudo meter las manos frente a un rival bastante letal bajo la tabla.

Desde el comienzo del encuentro Pandilla de Titanes impuso condiciones para sacar una ventaja determinante en el partido, Don Gato pese a mandar todo lo que tenía no logró hacer daño y terminó cayendo con parcial de 14-0.

Para el segundo llamado a la duela pese a que la quinteta de Don Gato tuvo señales de vida, su rival en turno no le dio tregua y aumentó su ventaja para enfilarse a la victoria, la presión ejercida en 20 minutos de partido le dio a los Titanes una ventaja de 23-2.

En el tercer periodo los “titánicos” sacaron el pie del acelerador, esta situación parecía darle esperanzas a su rival, pero todo fue un sueño efímero, ya que Pandilla de Titanes comenzó a probar de media distancia y esto fue suficiente para dejar noqueado a su rival.

El 33-6 con que inició el último episodio sólo fue cuestión de que Titanes sobrellevara las acciones para finiquitar esta misión, Don Gato y Su Pandilla ya no volvió a tener presencia en el tablero, situación que le facilitó aún más las cosas para sellar este marcador en 43-6, que lo sigue teniendo como uno de los mejores del campeonato de Mini Varonil.