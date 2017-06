Sin alianza, segura derrota de izquierdas en 2018: PRD

Chilpancingo, Gro., Junio 19.- Las diputadas perredistas Erika Alcaraz Sosa y María del Carmen Cabrera Lagunas, coincidieron en señalar que el acuerdo de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de no ir en alianza con el PRD ni Movimiento Ciudadano a la elección coincidente del 2018, constituye una anticipada derrota para las izquierdas y advirtieron que si no corrige esa posición, Andrés Manuel López Obrador no será presidente.

La diputada Erika Alcaraz Sosa, coordinadora de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso local, señaló que el acuerdo aprobado por el Congreso Nacional de Morena en el sentido de no hacer alianzas, lamentablemente es una sentencia para las izquierdas.

En entrevista, señaló que la lección que dejó el proceso electoral del Estado de México es que las izquierdas pudieron haber ganado la elección si hubieran conformado a tiempo una alianza político-electoral.

“Juntos, se hubiese logrado un triunfo contundente, pero lamentablemente todos estos procesos (de alianza) tienen plazos, tiempos y no es de último momento en que se tenga que declinar por uno u otro partido”, explicó.

Alcaraz Sosa confió en que Morena y su presidente nacional, Andrés Manuel López Obrador, rectifiquen su posición política.

“Espero que las dirigencias de los partidos de izquierda tengan una visión diferente y hago votos porque podamos construir una alianza”, manifestó y agregó que para las izquierdas no hay otro candidato presidencial que López Obrador.

Pues adelantó que difícilmente el PRD podría ir en alianza en Guerrero con el Partido Acción Nacional (PAN), como está orientando la dirigencia nacional de su partido y estimó que el perredismo guerrerense tampoco está de acuerdo.

En ese sentido, Alcaraz criticó que los perredistas que hacen vida política y partidista en sus territorios y que se le han “jugado” en cada proceso electoral, “poco somos tomados en cuenta en las decisiones de las dirigencias nacionales”.

“Sería difícil para el PRD que siendo un estado tan fuerte para el perredismo, vaya en contra de los acuerdos que puedan tener las dirigencias”, dijo y reiteró su confianza en que López Obrador pueda recapacitar y puedan materializar una alianza electoral con su partido.

NECESITA PRD CANDIDATOS LIMPIOS Y SIN SEÑALAMIENTOS DELICTIVOS

Por su parte, la también diputada perredista, María del Carmen Cabrera Lagunas, aseguró que su partido está obligado a postular a candidatos “limpios” y sin señalamientos con el crimen organizado para la elección de 2018.

“A hacer un trabajo de territorio, unificar a todos los equipos políticos internos y sacar candidatos honestos que tengan trabajo en territorio y viables para ganar, y no imposiciones. El PRD no está en condiciones de imponer candidaturas”, advirtió.

“Confío en Dios de que el PRD no se alíe con el Partido Acción Nacional (PAN) para la elección presidencial”, señaló y comentó que “con el dolor de mi corazón tendría que respetar la decisión de la dirigencia nacional aunque no esté de acuerdo”.

Lamentó el acuerdo del Congreso Nacional del Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) de no participar en alianza con el PRD ni Movimiento Ciudadano para la elección presidencial del 2018 y cuestionó la posición política de Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de dicho partido, porque “no es la más correcta”, por lo que sentenció que sin la alianza de las izquierdas tampoco podrá ganarle la Presidencia de la República.

“No puede ganar solo, porque además se compite contra todo un sistema y para derrocarlos se requiere ir unidas todas las izquierdas; si no es así, Andrés Manuel López Obrador no será presidente”, advirtió.

Cabrera Lagunas dijo que esa es la lección que dejó la reciente elección en el Estado de México, que dejó demostrado que las izquierdas “deben ir juntas”, porque de lo contrario “damos pie a que otra fuerza gene la Presidencia”.

Sin embargo, expresó que si López Obrador no recapacita, el PRD tendrá que buscar la unión política y electoral con el resto de los partidos políticos, pero también con todos los sectores sociales, políticos y económicos.