Trabaja el PRI Guerrero para que haya mejores resultados para la mujer: FAA

Acapulco, Gro., Junio 19.- En representación del presidente del PRI Guerrero, Heriberto Huicochea Vázquez, la secretaria general del PRI en Guerrero, Gabriela Bernal Reséndiz, se mostró optimista que de la Escuela Nacional de Mujeres Priistas en Guerrero saldrán candidatas para el proceso 2018.

“Sabemos que los retos que vienen no serán fáciles, pero hay mujeres preparadas y que son líderes en sus municipios y en sus colonias, porque la fortaleza del PRI son sus mujeres y con su fortaleza cuenta Héctor Astudillo Flores, gobernador del estado de Guerrero”.

Así como el presidente Peña y el gobernador Astudillo han abierto el paso a las mujeres, “nosotras tenemos que trabajar junto a ellos, unirnos a nuestro gobernador, ayudarlo en todo, apoyarlo, porque no debemos permitir que nada ni nadie venga a tachar el buen trabajo y el buen gobierno de resultados que está haciendo nuestro gobernador y su esposa Mercedes Calvo”.

“No podía ser de otra manera que en la presentación de la Escuela Nacional de Mujeres Priistas en Guerrero que con la destacada presencia y el liderazgo extraordinario de la señora Mercedes Calvo de Astudillo, incasable mujer, comprometida con el desarrollo de Guerrero, desde luego pareja ejemplar del primer priista del estado, el gobernador Héctor Astudillo Flores”, así lo expresó el presidente del comité municipal del PRI de Acapulco, Fermín Alvarado Arroyo, al dar la bienvenida a las 400 participantes.

En un evento organizado por el Instituto de Capacitación y Desarrollo Político (ICADEP), filial Guerrero dirigido por su encargado Adán Flores Jiménez, la primera capacitación de la Escuela Nacional de Mujeres Priistas en Guerrero este estado lidera con este encuentro, dijo Alvarado Arroyo, en donde el PRI trabaja para que haya mejores resultados para la mujer, pero también para toda la familia en el estado.

El presidente del CDM de Acapulco señaló que por primera vez la Escuela Nacional de Cuadros abre un espacio para formar a las mujeres priistas y de aquí saldrá la primera generación de mujeres priistas con el apoyo de la señora Mercedes Calvo, esposa del primer priista Héctor Astudillo Flores.

En su oportunidad, la diputada Silvia Rivera Carbajal, les hizo llegar un saludo de la secretaria general del CEN del PRI, Claudia Ruiz Massieu, principal impulsora de este proyecto y destacó la trayectoria priista de Mercedes Calvo.

Señaló que los errores los han cometido hasta ahora algunos hombres que han puesto en mal el nombre del partido, pero que hoy las mujeres priistas del estado de Guerrero tienen la gran oportunidad de seguirse preparando para llegar a donde ellas quieran llegar, pues siempre nos ponemos metas y lo importante es lograrla decir “llegué aquí porque me lo merezco”. Porque Guerrero necesita el apoyo de todas y de todos, necesitamos apoyar a nuestro gobernador porque es el único que está trabajando y tenemos que ayudarle.

Rivera Carbajal destacó que cuando la señora Calvo de Astudillo recibió el DIF estaba en el lugar 29 y que gracias a su trabajo y dedicación ha logrado que llegue al segundo lugar, lo cual fue aplaudido y coreado con vivas por las asistentes; para luego advertirles que la Escuela Nacional de Mujeres Priistas debe de ser tomada en serio, en la que habrá exámenes de evaluación.

A este evento también asistieron la diputada local, Beatriz Alarcón Adame, la ex presidenta municipal de Chilpancingo, Magdalena Vázquez de Huicochea; Nicolás Castillo Díaz, ex presidente del ICADEP Acapulco y Adán Flores Jiménez, encargado del ICADEP filial Guerrero, entre otros.