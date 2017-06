Frank en su Tinta

DOS DIPUTADAS perredistas de Guerrero lamentan la decisión de Morena de no hacer alianza con PRD y Movimiento Ciudadano en las elecciones del próximo año. “La no alianza constituye una anticipada derrota para las izquierdas”, vaticina la diputada Erika Alcaraz Sosa, coordinadora de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso local y coordinadora del Movimiento Alternativo Social (MAS) en Tixtla. En entrevista, Erika Alcaraz señaló que la lección que dejó el proceso electoral del Estado de México es que las izquierdas pudieron haber ganado la elección si hubieran conformado a tiempo una alianza político-electoral. “Juntos, se hubiese logrado un triunfo contundente, pero lamentablemente todos estos procesos (de alianza) tienen plazos, tiempos, y no es de último momento en que se tenga que declinar por uno u otro partido”, explicó…….. POR SU PARTE, la diputada María del Carmen Cabrera Lagunas también lamentó el acuerdo del Congreso Nacional de Morena y cuestionó la posición política de Andrés Manuel López Obrador, “porque no es la más correcta”, y sentenció que sin la alianza de las izquierdas tampoco podrá ganarle la Presidencia de la República al sistema. “No puede ganar solo, porque además se compite contra todo un sistema y para derrocarlos se requiere ir unidas todas las izquierdas; si no es así, Andrés Manuel López Obrador no será presidente”, advirtió. Y confío en Dios que el PRD no se alíe con el PAN para la elección presidencial, pues comentó que “con el dolor de mi corazón tendría que respetar la decisión de la dirigencia nacional, aunque no esté de acuerdo”. Dijo que le dolería profundamente como mujer de izquierda, quien perdió a su padre en esa lucha, tener que ir con el PAN” a la elección del 2018, y confió en que su partido recurra a todos los partidos de izquierda para unirlos a un solo proyecto de Nación…….. UNA PLANILLA de mujeres ganó este domingo la comisaría municipal de Tomatal (municipio de Iguala). La encabezó (Planilla 4) la señora Adriel Martínez Marquina y obtuvo 278 votos, por 264 de la Planilla 1 (apoyada por el PRI), 211 votos de la Planilla 3 (apoyada por el PRD) y 151 de la Planilla 2……. EN TUXPAN la elección fue el sábado y la ganó la Planilla 1 (del PRI), que obtuvo 424 votos por 201 de la Planilla 2 (del PRD), por lo que el restaurantero Jaime Salgado será el próximo comisario de esa lagunera comunidad…….. EL VIERNES se realizó en Iguala la Segunda Feria del Queso y del Mezcal y en el evento el representante del gobernador Héctor Astudillo Flores fue el secretario de Fomento y Desarrollo Económico, Álvaro Burgos Barrera. El sábado se realizó en Iguala la edición 13 de la Convención Estatal de Periodistas y en el evento el representante del gobernador Héctor Astudillo Flores fue el secretario de Fomento y Desarrollo Económico, Álvaro Burgos Barrera. Como que el mandatario estatal anda placeando al político priista taxqueño para proyectarlo a un cargo de elección popular el próximo año…….. SIMPLE dato (que llamó mucho la atención): El alcalde perredista de Cocula, Erik Ulises Ramírez Crespo, encabezó el sábado en Iguala una marcha de unas 600 personas para exigir la libertad del exalcalde priista de Cocula, César Miguel Peñaloza Santana, preso en el penal de Ocampo, Guanajuato……. PUNTO.