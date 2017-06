Casos y Cosas de viejos

Mujer de 57 años. Viuda, sin hijos. Familiares únicos padre de 78 años y madre de 77. Ingreso insuficiente, sin ISSSTE o IMSS; por tanto sin posibilidad de ahorro para el retiro, pensión y servicio médico.- Hombre de 66 años. Pensionado, con salud mermada por diabetes. Sobre lleva la vida en solitario merced a ruptura familiar.- Abuela de 70 años, enferma. Responsable de tres nietos de seis, ocho y diez años, abandonados por la hija, madre soltera con problemas de alcoholismo.- Señora de 60 años. Vive con tres hermanas pero se siente sola y desamparada. La maltratan, entran a su cuarto y no respetan sus pertenencias.- Señor de 68 años. Subempleado. Sufre burlas y humillaciones por viejo y pobre. Trabaja para mantener a su esposa.- Sexagenaria prostituta; no ejerce por vocación.- Anciano cuya familia lo encierra; preferiría un asilo o vivir en libertad en situación de calle. Son retratos de la vida real y pueden multiplicarse por miles.

El jueves 15, en el contexto del Día Mundial de toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), señaló que entre los derechos más vulnerados de las personas adultas es el trato digno. 24 de cada cien sufren atropello en su dignidad. 22 por ciento, no tienen trabajo y su única opción es emplearse en la informalidad. Dato creíble en cuanto que aún los jóvenes no encuentran oportunidades. ¿Cuántos acuden y cuántos logran colocarse en las Ferias del empleo? Incluso tratándose de personas con preparación. Por tanto, al margen del éxito que algunos alcanzan en el autoempleo, muchos se convierten en candidatos a vivir la vejez en condiciones precarias. La Conapred, con base en cifras del INEGI, también informó que en el país 7.2 por ciento de la población tiene 65 años o más y la mayoría mujeres; en ese rango de edad están las personas con discapacidad y casi el 50 por ciento vive en un nivel de pobreza.

Datos para comparar. Mientras en algunos países la población mayor de 65 años es alta y se ha convertido en un problema, en otros el problema es que viven poco. En Alemania y Japón la esperanza de vida es de 80 y 83 años respectivamente. El contraste son Afganistán y Angola con 45.6 y 44.9 años. En México, estudios indican que, gracias a los programas de prevención, la esperanza de vida ha mejorado acercándonos en promedio a los 75 años; y el diez por ciento, 10 de cada 100 adultos, está ya en la tercera edad. Empero, debido al desempleo, a trabajos con salario equivalente a dos salarios mínimos, incluso aquellos con IMSS o ISSSTE cuyo régimen pensionario ha sido modificado para favorecer a las Afores en vez del trabajador, es de suponer las dificultades que van a tener en la etapa final de sus vidas. No invento. El 23 de agosto del 2012, La Jornada, dio cuenta del segundo Foro en Defensa de la Seguridad Social en México: se denunció la tendencia a la baja de las pensiones, que los jubilados apenas sobrevivirán con sus pensiones y que el gobierno casi responsabilice y culpe a los ex trabajadores por vivir más años.

Sobre el tema, gracias a la costumbre de buscar información que luego me da por compartir, conservo un artículo de Octavio Rodríguez Araujo, del 31 enero del 2013. De su trabajo me llamó la atención lo siguiente: “La situación de los adultos mayores en Alemania se ha vuelto un negocio (en el capitalismo la edad y pobreza son negocio). Es así que han surgido empresas encargadas de conseguir a los ancianos asilo en otros países de costo de vida más barato…En México tenemos a muchos jubilados extranjeros, sobre todo estadounidenses, en Guadalajara, Cuernavaca y otras ciudades con clima más o menos benigno, pues su pensión les rinde más que en sus respectivos países. Dicho en otros términos, los pensionados van a morir a otros lugares donde el costo no es tan alto como en sus propios países… desarraigados, con idiomas (y formas de vida) que no conocen y más solos que en sus lugares de origen”. Por supuesto, para la idiosincrasia mexicana lo anterior no es posible. El mexicano prefiere morir en su tierra y en su casa aunque sea solo.

En el mismo tenor, recuerdo a Nicolás Sarkozy. A pesar del rechazo mayoritario de los franceses, expresado con manifestaciones y huelgas, siendo presidente impulsó y los senadores aprobaron una reforma nociva elevando de 60 a 62 años la edad mínima para poder jubilarse y de 65 a 67 la edad para tener derecho a cobrar una pensión completa; además, cumplir 40 y 41 años de aportaciones. Pues sí. México está en esa ruta; como si los trabajadores mexicanos realmente tuvieran ingresos y prestaciones similares a los que tienen en el considerado primer mundo.

Los que toman las decisiones creen que todos somos objeto de pensiones doradas, así calificadas las que reciben funcionarios de alto rango en instituciones como Banco de México, CFE, Bansefi, PEMEX, ISSSTE, Banobras y otras. Piensan, quizás, que los ex trabajadores al servicio del Estado igualan a ex gobernantes. Bueno sería pero no es así. Se ha documentado que ex mandatarios de países como Estados Unidos, Francia, Dinamarca, Reino Unido, España, Italia, Costa Rica, Chile y Colombia, están por abajo en beneficios y privilegios a los que reciben ex presidentes mexicanos. Felipe Calderón, de última hora dispuso que él y su familia tengan seguridad militar vitalicia con 425 activos del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada así como servicios médicos exclusivos. Peña Nieto, posiblemente ya esté calculando cuánto y qué merece. Desigualdad “divino tesoro”.