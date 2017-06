Repite la dosis

Cañeros vuelve a eliminar al Internacional en tanda de tiros penales (3-2), luego de empatar a cero goles

Iguala, Gro., Junio 19.- Por segundo torneo consecutivo, Cañeros aplicó el mismo método para encaminarse a la final de la categoría Infantil “A”, ya que en este Clausura 2017, una vez más el Internacional se apareció en su camino para cobrarse la afrenta del certamen anterior, pero una vez más la vía de los penales jugaron a favor de lso “leones” para llevarse el pase tras imponerse 3-2.

En el desarrollo del encuentro las acciones se tornaron cerradas, la enjundia de ambas escuadras provocó que no hubiera mucha llegada en ambas porterías, de paso las tarjetas comenzaron a llegar para tranquilizar los ánimos y terminar con 11 hombres en el terreno de juego.

Para el segundo tiempo la tónica del encuentro fue la misma y no llegaba el invitado, con el paso de los minutos ambas defensas cerraron los espacios para evitar una desagradable sorpresa que los dejara fuera, las oportunidades se fueron acabando hasta que los 70 minutos de tiempo y el agregado se consumaron.

La definición por la vía de los penales como en el Apertura 2016 una vez tuvo que llegar para buscar un ganador que caminara a la final del certamen y a la hora de la definición los “leones” tuvieron mayor efectividad para finiquitar la serie 3-2, marcador que los manda una vez más a jugar la gran final de esta categoría en donde buscarán cobrarse la afrente que les hizo Tamarindos al derrotarlos 2-0. En este Clausura claman revancha para volver a aumentar su cosecha de títulos que ostentan en Infantil “A”, en donde se han convertido en protagonistas con campeonatos y finales donde no han podido alzarse con la gloria.