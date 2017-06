De Adicto ADICTO

Del libro “Rompe con tus viejos moldes”

Lo que no has de querer, en tu casa lo has de tener Los dichos son la filosofía del pueblo, la vox populi, que es la Voz de Dios.- Tanto peca, el que mata la vaca, como el que amarra la pata.- El que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe.- Cuenta la historia, que Obama, Peña Nieto y Fidel Castro se entrevistaron con Dios y El los escuchó.- Obama le preguntó.- Señor, cuando se va a terminar la corrupción en los estados unidos?- Dios le respondió.- Como en unos 300 años hijo mío.- y Obama se soltó llorando.- Cuando Fidel se dirigió al Señor, le dijo.- Cuando crees Dios mío, que los cubanos vamos a estar libres de esta lacra llamada corrupción.- Dios lo miro a los ojos y le contestó.- En 500 años.- Fidel se echó al llanto con un niño cuando no le das el dulce que quiere.- Cuando le tocó el turno a Peña Nieto, con toda la formalidad del caso.- Fijamente lo miro a los ojos y le preguntó.- Dios, dime por favor cuando se va a terminar la corrupción en México.- y Dios se puso a llorar.- Nunca le dijo.- Nunca. Un agente de tránsito es corrupto, cuando el conductor lo es también, igual un funcionario público es deshonesto, cuando el proveedor soborna y compra los favores, como a las secretarias, o jefes y en sí, a todo el mundo que recibe dinero, se requiere de la otra parte,- Siempre hay un roto para un descosido- pero aquí el tema es hablar si el corrupto nace o se hace? Acredita las conductas destructivas que lo caracterizan. La Soberbia Identificar a una persona sobrada de ego, prepotente, déspota, arrogante, basta con observar su manera de caminar, su mirada y escuchar su manera de hablar, la soberbia, es mala compañía, pero es un mal generalizado en funcionarios públicos y empresarios, en tanta gente que caminan como pavorreales y te quieren ver chiquito y orejón.- Se creen hechos a mano, que la Virgen les habla al oído, viven como si fueran de sangre azul.- Ser soberbio es básicamente el deseo de ponerse por encima de los demás. No es malo que un individuo tenga una buena opinión de sí mismo —salvo que nos fastidie mucho con los relatos de sus hazañas, reales o inventadas—, lo malo es que no admita que nadie en ningún campo se le ponga por encima. Los soberbios no toleran que alguien piense que puede haber otro mejor que él. El soberbio tiene aires de grandeza por lo que se siente superior a todos los demás, tiene el ego muy inflado y casi nadie lo tolera. Los aires de grandeza, son genéticos y sus patrones de conducta se adquieren en casa, cuando la mamá trata con la punta del pie a la empleada doméstica, cuando la humildad brilla por su ausencia y esta personalidad la adquieren los hijos con las actitudes de los padres, igual, son groseros, secos, autoritarios, déspotas y mal agradecidos, llegan al poder, cualquiera que sea, político, económico o periodístico y no se bajan del pedestal, lesionan, hieren a personas que no caben en su mundo, viven del ego y de la adulación, muestran su enorme y profundo vacío espiritual, el soberbio sufre de incomprensión y de insatisfacción, tiende a refugiarse en la soledad, debido a que no hay nadie que lo soporte, a veces, ni así mismo. Gula Hay personas que no tienen llene, entre más tienen, mas quieren, la gula, no es sinónimo de atascamiento de comida, puede ser gula de poder, de insatisfacción sexual, de adicción, compulsión, por ejemplo una ama de casa, víctima de la ludopatía, tiene gula del juego y entre más pierde, más quiere recuperarse hasta que se hunde en su propio pantano, la gula, dejó de ser considerada uno de los 7 pecados capitales, es una conducta destructiva, ligada a la dependencia de algo, sea dinero, droga, sexo, poder, y lo que se ve, no se pregunta, infinidad de figuras públicas y privadas, manifiestan su gula con sus acciones. La gula es el ansia inmoderada de comer, de beber, de acabar con todo lo que tiene enfrente de una manera desesperada. El problema de la gula tiene que ver mucho con el nivel de ansiedad de la persona, de lo que trae internamente, la gula es una manifestación de que carga con serios problemas emocionales y trata de encontrar un escape a través de la comida o la bebida. Es un trastorno mental, la persona necesita atender este problema, de no ser así, se puede complicar cada vez más y esto no le permitirá llevar una vida tranquila, además de los efectos físicos, psicológicos, emocionales, sociales y familiares le pudiera ocasionar. Estamos viviendo tiempos difíciles donde este tipo de trastorno está por todos lados y lo puedes percibir fácilmente a tu alrededor, lo observas en la calle, en los restaurantes, en las casas de los vecinos y amigos, en los cafés, en fin, es un serio problema de salud mental. Por lo general la gula se aprende en casa.- Soy espejo y me reflejo.- Un padre da mal ejemplo de gula, cuando muestra su insatisfacción y quiere estar bebiendo sin medida, así como una madre por sus cargas emocionales, se refugia en la comida. Avaricia Lo que fácil viene, fácil se va.-

La gente avariciosa atropella a medio mundo, traiciona principios y a su misma familia, se enferman de poder, se engolosinan con acumular dinero, hacer fortunas, comprar ranchos, caballos pura sangre, tener propiedades aquí y allá, la avaricia, es sinónimo de vacío, de ego, de abandono de sí mismo, un avaricioso nace de la frustración económica, nunca tuvo nada y ahora que tiene la oportunidad, quiere tener todo.- Aprovéchate gaviota, que no te verás en otra.-