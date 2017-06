Necesario desarmar ya, a comunitarias: Astudillo

El gobernador guerrerense urgió la necesidad de regular a estos grupos armados que operan al margen de la ley; también pidió investigar y castigar a los responsables de la masacre en Cacahuatepec

Acapulco, Gro., Junio 17.- El gobernador Héctor Astudillo Flores y el diputado Ricardo Mejía Berdeja coincidieron en que es necesario desarmar ya a todas las Policías Comunitarias que operan al margen de la ley, así como de que se investigue y castigue a los responsables de la masacre de San Pedro Cacahuatepec.

Entrevistado en Acapulco después de colocar la primera piedra de lo que será un nuevo complejo residencial, el mandatario estatal Astudillo Flores, indicó que desarmar a las comunitarias es un asunto que le conviene a al estado y a los guerrerenses, por lo que se tiene se tiene que empezar a a ver la manera de llevarlo a cabo, además señaló que se deben atender las investigaciones de la masacre en San Pedro Cacahuatepec para dar y castigar a los responsables.

Asimismo dijo que no estará respondiendo todos los días a las declaraciones de los líderes comunitarios, como las del dirigente de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio, quien advirtió que no permitirá que su corporación sea desarmada.

“Es tiempo de desarmar a las comunitarias, lo primero que hay que hacer es atender el tema que tiene relación con San Pedro Cacahuatepec, de lo demás no me voy a poner a contestar todos los días lo que hay que hacer, para hacer las cosas no necesito estarlo repitiendo”, puntualizó.

Por otra parte, Héctor Astudillo reiteró que la inseguridad no ha afectado la influencia turística ni la inversión en el puerto y el estado.

URGE DIPUTADO DESARMAR A UPOEG Y FUSDEG

Por su parte, el diputado de Movimiento Ciudadano, Ricardo Mejía Berdeja urgió desarmar a las policías comunitarias que no estén apegadas a la ley como es el caso del Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG) y la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG) y llamó a regularlas bajo el modelo de usos y costumbres, como la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC).

En conferencia de prensa, Mejía Berdeja señaló que el decremento de la seguridad y el vacío de autoridad en el estado ha permitido el empoderamiento de las Policías Comunitarias, por ello sostuvo que el nuevo sistema de seguridad pública en el estado impulsado por Movimiento Ciudadano busca regular estas agrupaciones derivadas en un sistema de usos y costumbres como es el caso de la CRAC “y otros agrupamientos que puedan haber en la Montaña, en todos aquellos lugares donde hay un sistema comunitario, indígenas y afrodescendientes”.

Asimismo, hizo un llamado al fiscal Xavier Oléa Peláez para esclarecer el caso de la masacre de una familia en San Pedro Cacahuatepec y castigar a los culpables.

Por otra parte, el diputado urgió al Congreso a “quitar el freno” legislativo para empezar a desahogar iniciativas pendientes como es el caso del fuero, la tipificación como delito del halconeo y la legalización de la amapola, entre otras.