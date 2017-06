Pediatrucos...y algo más

En imposible en una administración municipal corregir los tantísimos problemas de nuestra ciudad de Iguala, tan injustamente agraviada a nivel nacional y mundial. Desgraciadamente, nuestra ciudad se hizo famosa por un hecho aberrante, indignante, espeluznante y cruel como lo fueron las agresiones contra los jóvenes estudiantes de Ayotzinapa de los cuales, 43 siguen desaparecidos. Hay baches por donde quiera y apenas están tapando unos, cuando ya se hicieron algunos más en otros lados, las calles, casi todas, están sucias, con mucha basura, incluso las calles del centro y no se diga las de las colonias que, algunas, ya parecen basureros. En materia de seguridad, estamos fritos. No hay policía confiable y se siguen cometiendo delitos impunemente sin que nadie se haga responsable. Los delitos se cometen a veces a la luz del día y, los delincuentes, muchos de ellos con el mismo modus operandi, siguen tan campantes. ¿Por qué no se colocan cámaras de vigilancia en sitios estratégicos? Eso ayudaría mucho a las autoridades para poder identificar y apresar a quienes delinquen. O, ¿acaso ya saben quiénes son y los dejan operar libremente? La vialidad en algunas calles y avenidas es a veces catastrófica, algunas calles no solo tienen coches estacionados en triple fila sino hasta en 4 filas como ocurre con cierta frecuencia en la Avenida del Estudiante que, cuando no hay tanto tráfico y en ocasiones aunque lo haya, se convierte en pista de carreras tanto para autos como para motociclistas, muchos de ellos sin portar casco cefálico. La calle de Guerrero, frente al palacio municipal a veces también se encuentra con hasta 3 filas de autos y ni quien se digne a ordenar esa vialidad. Muchos de quienes se estacionan en triple fila son unidades de transporte público, desde taxis hasta las llamadas combis o urbans. El comercio ambulante ya se salió de control, donde quiera, incluso en el monumento hay ambulantes que, como muchos, buscan sacar para la comida y para ir sobreviviendo, aunque, se dice, hay gente que tiene puestos en diferentes lugares y, excepto el pago al municipio, no pagan otros impuestos. Por eso dicen que dejan que se extiendan como buganvilias, sin control, sin orden porque entre más sean, más entradas directas tendrán las arcas municipales. Hay tanto por hacer en nuestra ciudad que nos llamó la atención que, de hace varias semanas, le están quitando 2 carriles al periférico que va de la carretera Iguala-Taxco hacia las instalaciones de la Feria a la Bandera, han reducido a solo 2 carriles el tráfico por ese tramo del periférico lo que va a perjudicar enormemente el transito vehicular no sólo ahora sino en un futuro ya no tan lejano al paso que vamos, y mientras, están gastando mucho tiempo y dinero en una obra que, otra autoridad municipal, en unos pocos años, tendrá que echar abajo por necesidad y por lógica. Parece como si esos dos carriles los estuvieran privatizando, ¿Y no hay gente que proteste ante tan tremendo error? ¿Por qué no se tiene visión de futuro? ¿A quién se pretende beneficiar? Es obvio que a los ciudadanos perjudica pues tarde que temprano se necesitarán esos 2 carriles para transitar por tan importante vía. Truncar al periférico de esa forma, es, desde nuestro punto de vista, una mala idea. Si no hay suficientes recursos, ¿para qué permitir dicha amputación? Hemos dicho que, mientras no haya un plan de desarrollo urbano a largo plazo, sólo se estarán haciendo obras sin ton ni son que, a la larga, pueden salir más caras. Ojalá recapaciten. ¿Por qué no se convoca a la comunidad toda a participar en un plan de desarrollo urbano sustentable y a largo plazo?

DON CHIMINO.- Mi compa Chón, el que tiene su cantón en la coloña Ejidal me invitó a una comida a la casa de su tío dél, don Miguel, que vive a dos cuadras de la de Chón . Como era domingo, y de gorra, yo dije: a la gorra, ¡ni quien le corra!, y pos jui. Quedamos con mi compa vernos a eso de las 11 pa echarnos unos mezquites antes de ir a la fiesta pa llegar más entonados, yo, apreviniéndome de que juera a regresar a medios chiles, mejor dejé mi Forcito y me jui en un tatsi que paré cuando apenitas terminaba de cerrar la puerta de mi zaguán. Vi que iba de vacío, le hice la parada y, a media calle, que se para pa que yo me subiera. El mismo chafirete me abrió la puerta por dentro porque la manija de por ajuera, no servía. Que me meto pa´dentro aprisita porque ya taban como 5 coches atrás parados esperando a que me subiera y los 2 de más atrás ya taban pitando, como si jueran a recoger herencia. ¡Ah que pinchi gente tan desperada! Voy a la Ejidal, alelante de la estación del tren, le dije yo que sentí un retorcijón de tripa cuando llegó el tufo de cebolla con cilantro y menudencias, de esas que llevan tripa de marrano, y sí, el chafirete llevaba entre sus piernas un plato con tacos que se los iba comiendo con su mano derecha mientras manejaba con la izquierda, en la que además de garrar el volante con unos dedos, se daba la maña pa garrar una botella de refresco a la cual le iba dando de tragos. Yo nomás lo miraba mientras rebotaba en el sillón guango que al enfrenar se hacía pa´lelante y al acelerar, se corría pa´tras. No sé por qué siempre me andan tocando tatsis bien pinchis destartalados, no sé si ahiga tantos asina que hasta peligra uno de andar trepado porque adivinar cómo anden de frenos, en una de esas se estampa contra otro coche y ni Dios lo permita que lastimen a algunas gentes. A mi me encantan los tacos con harto pasto y cebolla pero, a la mejor porque el señor, que llevaba su panza de juera, sudaba como taco de canasta y olía a como si no se ´biera bañado en 3 días. A la mejor por eso, nomás no le cayó nada bien a mi panza el tufo ese y, como me taba provocando ganas como de basquearme, quise abrir la ventila de la puerta pa que me entrara aigre, pero taba trabada, asina que, casi todo el camino me juí sacando la cabeza por la ventanilla como perro que sacan de paseo en coche. El julano chofer, al acabarse sus tacos, se tomó de tun tún lo que le quedaba de refresco en su botella y cuando pasamos por el puente del río San Juan, que la avienta la botella pa onde se miraba pasar l´agua del río. Ya no me aguanté cuando el muy móndrigo erutó casi como lión enjaulado, sin taparse la boca y se empezó a quitar con sus dedos los pedazos de comida de entre sus dientes, sacó un palillo de dientes de su bolsa de su camisa y se los fue picando y aventando por la ventanilla escupitazos con los cachos de comida que se chispaba de entre sus dientes. Y que le digo: “óigame, ¿no le parece que viera sido mejor que se echara sus tacos y a luego ponerse a chambiar?, digo, porque asina comiendo y manejando es peligroso y además, se queda el fuerte olor a comida y eso no es bueno pa quienes usamos sus coches” Y que me dice, apretándose la panza con una mano y echando otro eruto: “¡Buuuup!, mire Usté, yo, le tengo que dar 250 varos por mi turno a mi patrón, el dueño del coche y de las placas y, si me entretengo almorzando y tengo el carro parado, pues dejo de ganar y ya ve cómo ta la situación de cabrona, todo ta re caro y pa acabarla de amolar, de Aguas Potables nos mandaron un papel diciendo que váyamos a pagar l´agua que si no quién sabe que chingados nos van a hacer si no les vamos a pagar un disque adeudo y, no tiene Usté por qué saberlo pero, a nosotros nos llega apenitas un chorrito de agua en veces cada 2 días y tiene que tar uno capeando l´agua en las noches que es cuando nos llega y por un ratito nomás. Nos sale más caro a nosotros comprar agua por bidón pa tener tan siquiera pa´l baño y pa los trastes. Si a uno le dieran agua suficiente, ni nos dolería pagar”. Fue entonces cuando comprendí por qué olía a sudor de dos o tres días, hasta me dijo que su casero le iba a subir la renta y, por eso, no le quise alegar nada cuando me dijo que eran 45 morlacos por la dejada, quesque porque asina cobran hasta allá, ni Pedro dijo Juan. Mi compa Chón oyó llegar al tatsi y salió a esperar que me diera mi vuelto el tatsista y después de saludarnos, que nos sentamos en unos bancos de su sala a echarnos unas copitas de mezquite quesque se lo vían tráido de Tierra Caliente. Y sí, taba bueno, onde que sacó un queso de cincho, del amarillento, del que apenas le entra el cuchillo pa cortarlo, mmmm, ¡Sabroso queso! En l´horita se nos jue el tiempo y como ya era hora, nos juimos a la casa de su tío Miguel y ¡ándales! ¡Ya me colgué!… áhi pa l´otra les patico, áhi nos, graciotas.

DOLOR ABDOMINAL.- En los niños, el dolor de abdomen puede tener muchas posibles causas, puede ir desde un simple gas atorado hasta un problema intestinal grave o incluso, una apendicitis aguda. Cuando un niño tiene dolor, los padres, lo primero que quieren es que se les quite cuanto antes y buscan remedios o recurren a medicamentos calmantes de dolor, lo cual es indebido, es incorrecto y puede salir contraproducente. El dolor es un síntomas que, hasta ahora, no puede ser medido como se mide la presión arterial o la temperatura corporal. El dolor es diferente en cada persona, las hay más susceptibles y tolerantes y casos en que, un niño puede estar en gran llanto sin que se trate de un problema grave. El dolor de abdomen puede ser por alguna infección bacteriana o viral, por parasitosis, por estreñimiento, por hepatitis, gastritis, dispepsia, por alguna infección de la vía urinaria o un cálculo urinario, apendicitis o simplemente porque el niño comió algo que le hizo mal. Lo más importante cuando se presenta dolor de abdomen es guardar la calma y esperar unas horas para que la causa de ese dolor se manifieste, si se le dan al niño calmantes de dolor, se puede enmarar o velar el cuadro clínico y más si se usan antibióticos a discreción, sin una causa precisa. Una buena historia clínica y una adecuada exploración física permitirán una sospecha diagnóstica que, muchas veces, ameritará estudios complementarios como radiografías, ultrasonido y algunos análisis de laboratorio. No ministre a su niño medicamentos para dolor de abdomen si no sabe la causa del mismo.