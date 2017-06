Contexto Político

Desde el 4 de septiembre de 2016 tiene la misión de confrontar al alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre.

Hay quienes lo comparan con Andrés Manuel López Obrador, y no porque sea un político de izquierda y que defienda las causas populares, sino por lo testarudo y golpeador.

En efecto, me refiero al ex diputado local y federal, Fermín Alvarado Arroyo, quien hasta en la sopa ve la imagen de Evodio.

La pregunta es: ¿por qué tanto odio al alcalde perredista porteño?

Es entendible su papel como dirigente opositor, así como lo hacen algunos miembros de Movimiento Ciudadano, quienes pretenden regresar al poder.

Es evidente que don Fermín no se manda solo.

Desde que traicionó al grupo figueroísta hace lo que le ordena el ex alcalde Manuel Añorve Baños, su nuevo patrón y quien lo recomendó como delegado del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) con funciones de presidente del comité municipal del PRI en Acapulco.

Puede ser también que en 2012 haya quedado frustrado al perder la elección de presidente municipal y que alguien que no sea él despache en el Palacio Municipal.

El López Obrador acapulqueño no asimila que sólo es utilizado por el chaparrito cabrón, quien pretende imponer como candidata a la presidencia municipal a su esposa, la diputada federal Julieta Fernández Márquez.

Fermín Alvarado sigue con la esperanza de gobernar a los acapulqueños, lo cual es legítimo y respetable.

Sus posibilidades son nulas y su patrón no le permitirá ser candidato a la Presidencia Municipal.

Y eso no es todo. El ex gobernador y poderoso subsecretario de la Secretaría de Gobernación, René Juárez Cisneros, también tiene su gallo y no permitirá que lo hagan a un lado. Se trata del secretario de Turismo estatal, Ernesto Rodríguez Escalona, quien ya intentó ser alcalde en 1999 y 2002.

Desde luego que hay otros tiradores.

El diputado federal Ricardo Taja Ramírez, también anda movido para lograr la candidatura de su partido y enfrentar al PRD en 2018.

Así que don Fermín no la tiene fácil para ser candidato de su partido el próximo año.

Quiere lucirse atacando todos los días a Evodio Velázquez, a quien ve como el candidato a vencer.

El edil porteño ni siquiera ha manifestado si intentará reelegirse en el cargo o si contenderá al Senado de la República por el PRD, pero la preocupación de Fermín es más que evidente. El miedo le invade.