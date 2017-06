Emociona Emmanuel con la grabación de MTV Unplugged

El cantante Emmanuel fue recibido con un nutrido aplauso momentos antes de iniciar la grabación de su MTV Unplugged, como reconocimiento a los más de 40 años de trayectoria del intérprete que llevó al público a un exquisito recorrido musical enmarcado en 17 emblemáticas canciones.

Una noche de alegría y emociones es lo que el cantante compartió con el público que celebró desde la primera canción la energía que desborda Emmanuel en cada interpretación y si es rítmica no faltan sus característicos pasos de baile, siempre novedosos, como los arreglos musicales que refrescaron cada tema, sin que estos perdieran su esencia.

Este Unplugged será histórico, porque por primera vez un evento de esta magnitud, se realizó en el inmueble que alberga al Frontón México, que abrió sus puertas en 1929 y que tuvo que ser cerrado por cuestiones legales, sin embargo fue reinaugurado hace apenas unos meses.

Pero para la historia del cantante esta noche seguro será inolvidable porque estuvieron con él figuras de la talla del cantautor venezolano Nacho, Alexander Acha, Kinky, Ana Torroja, Julión Álvarez y Mijares.

Buenas noches, espero que se diviertan mucho, que cantemos todos y que disfruten mucho”, fueron las palabras de bienvenida tras haber iniciado la velada con ‘Tengo’.

Siempre innovador y pulcro en su vestimenta, Emmanuel para esta ocasión eligió una chaqueta negra con pantalón del mismo color que hacía juego con una impecable camisa blanca con vivos negros, y así, dedicado a reconquistar al público con cada canción, siguió con Pobre diablo y uno de sus más representativos temas, Tengo mucho que aprender de ti.

Llegó el primer invitado, el cantautor venezolano Nacho, con quien Emmanuel cantó No he podido verte; a continuación extrajo del baúl la primera canción rescatada: Ven con el alma desnuda, la cual, dijo “hace muchos año que no canto” y que ahora recobrará vigencia.

Uno de los invitados que le significó a Emmanuel una gran emoción fue su hijo Alexander Acha con quien ha compartido todo, en especial “la música e ilusiones”, por lo que aseguró Emmanuel que “le llena el corazón” y una de esas satisfacciones es fundirse en el escenario, esta vez, con Es mi mujer.