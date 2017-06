Por la corona

San Nicolás FC vs. 20 de Noviembre, hoy gran final de Infantil "B" a las 19 horas en la UDI

Iguala, Gro., Junio 17.- El patio central de la casa del futbol igualteco será el escenario ideal para que hoy sábado en punto de las 19:00 horas las luminarias se enciendan para darle brillo a las futuras estrellas del balompié local, al jugarse la final de la categoría Infantil “B”.

Los equipos que llegan a esta cita futbolera en busca de la corona son el actual monarca 20 de Noviembre y el once del San Nicolás FC.

La cita para este encuentro es este día en punto de las 19:00 horas, en donde la tripleta arbitral hará sonar su ocarina para que doña número cinco empiece a rodar y los 22 guerreros tratarán que entre en romance con las redes para que los guie a alzar el trofeo de campeón.

San Nicolás FC en la semifinal le dio un baile al Internacional que se defendió pero no pudo evitar el descalabro de 2-0, en donde los “rojos” salieron como favoritos pero no pudieron con la estrategía de Flores que supo acomodar sus piezas y le dio resultado.

Mientras que la 20 de Noviembre demostró por qué es el campeón de la categoría al vencer con tranquilidad a Cañeros, que después de dar un buen primer tiempo se desfondó en el complemento y cargó con la derrota.

Ahora el campeón 20 de Noviembre va en busca del bicampeonato, mientras que San Nicolás FC buscará hacer la faena para recuperar los años que vivió en Cachorros en lo que corresponde a fuerzas básicas hace un par de años.