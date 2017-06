Monitoreo Político

Que tal estimados lectores, les saludo con mucho gusto les comento que se llevó a cabo el 11º “Parlamento Estudiantil 2017”, en el Recinto Legislativo de Guerrero estudiantes de nivel secundaria provenientes de las diversas regiones del Estado abordaron temas sobre la adolescencia y la cultura de la legalidad, en su oportunidad la diputada local y Presidenta de la Comisión de Gobierno del Congreso Local Flor Añorve Ocampo agradeció a los papás de los alumnos participantes a los maestros, directores y todos los involucrados para hacer posible el 11º “Parlamento Estudiantil”. La legisladora resaltó que los estudiantes parlamentaristas fueron seleccionados entre miles de jóvenes estudiantes que asisten al nivel secundaria en todo el Estado, les dijo que ellos son privilegiados por estar aquí por vivir esta experiencia., Flor Añorve enfatizó que se sentía contenta de darles la bienvenida al Congreso de Guerrero y ver una mayor cantidad de adolescentes femeninas porque hoy las mujeres están destacando muchísimo en todos los aspectos; al clausurar los trabajos de este “Parlamento Estudiantil” Añorve Ocampo remarcó que la única manera de salir adelante es a través del estudio por eso hizo un llamado a los padres de familia para que fomenten entre sus hijos el estudio que sigan adelante porque seguramente el destino cambia mucho cuando uno le pone interés al estudio..!!Hoy viernes se estará llevando a cabo la 2da.Edición de la Feria del Queso y el Mezcal en el municipio de Iguala en donde los y las regidores de comercio de los municipios de la región norte se han encargado de impulsar y promover en coordinación con el Gobierno del Estado; se contará con la presencia del Gobernador Héctor Astudillo Flores para inaugurar este importante evento que sin duda resalta el gran trabajo que realizan los productores de esta zona de Guerrero, no falten están todos invitados..!! Pasando a otro tema el Gobierno de la República no puede suplir a las Entidades Federativas en su responsabilidad por lo que los gobiernos locales deben trabajar con absoluto compromiso en el fortalecimiento de sus instituciones, este es un mensaje que dio el Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong durante una reunión que sostuvo con consejeras ciudadanas del Consejo Nacional de Seguridad, el mensaje que envía el Secretario de Gobernación a través de estas consejeras de lo que es el Consejo Nacional de Seguridad Pública que los Estados y los Municipios se hagan responsables de la Seguridad Pública en sus territorios. Actualmente es muy importante entender que las perspectivas son las iniciativas de la reforma en materia policial deben avanzar en la Cámara de Diputados sobre todo lo que tiene que ver con el mando mixto y con la construcción de una estructura que verdaderamente haga a cada quien responsable de lo que le toca; hace unas semanas se ha venido insistiendo sobre la importancia que tiene el que las policías se enfoquen en los temas policiacos, el Ejército y las Fuerzas Armadas retomen sus tareas y su altísima responsabilidad y no estemos todos metiéndonos en las responsabilidades de todos porque al final de cuenta nadie se hace cargo de lo que le toca, ojala que este mensaje de fortalecimiento de esas estructuras lleguen a los oídos de las autoridades correspondientes de todo el territorio nacional..!! Por otro lado y haciendo una reflexión sobre lo que los mexicanos sobre lo que la clase política los gobernadores, los alcaldes esperan de las fuerzas armadas, evidentemente cuando comienzan ya la época de huracanes pues todo mundo les aplaude todo mundo los necesita y todo mundo los alaba pero en cuanto se termina esa temporada se ha convertido en un deporte común en nuestro país en señalar en criticar dar por hecho situaciones que viven los soldados los marinos que nosotros como civiles no tenemos necesidad de porque saberlas pero también creo que debemos de ser objetivos me refiero a que siguen circulando por ahí versiones y cosas sobre el hecho terrible lamentable de lo que la Escuela Buque Cuauhtémoc, pero antes debo decirles algo sumamente interesante e importante que este es el Buque de Instrucción que tiene la Heroica Escuela Naval Militar ahí se forman a los futuros comandantes navales de México a los que son de cuerpo general los que van a defender nuestro mares y los litorales aunque también lo hacen ya en tierra con su infantería; sin embargo el hecho de poder abordar el Buque Cuauhtémoc que es el embajador y caballero de los mares mexicano el único que tenemos los mexicanos y que lleva el nombre de México al mundo es todo un honor para los jóvenes y las jóvenes cadetes de estar tripulando de estar embarcados en este buque. Insisto en la crítica porque por ahí están circulando versiones de “algunas” personas andan diciendo el por qué pasó que porque no traía un equipo de salvavidas la joven cadete que cayó al mar en la India, creo que se debe de ser muy respetuoso de la familia de esta joven y valiente cadete, también se debe de ser muy respetuoso de la familia naval que sin duda están de luto están consternados están haciendo hasta lo imposible por encontrarla pero también debemos de darles ese voto de confianza que bien se merecen los soldados los marinos los pilotos, siguen los soldados mexicanos de luto por la pérdida de sus compañeros en días pasados por el desborde de lodo en una región de nuestro Estado y los embates de la naturaleza ahí están pero también los embates de la crítica los embates sin sentido..!! Y sí estimados lectores de luto están las Fuerzas Armadas y no necesariamente un luto que tenga que ver con enfrentamientos con la delincuencia, esto es la grandeza pero también la tragedia que significa ser soldado de mar soldado de aire soldado de tierra muchas veces dan su vida y lo dan en un combate que es contra la naturaleza y dan su vida no importando el esfuerzo que tengan que dar cuando se trata de rescatar ciudadanos en desgracia como ocurre cuando es un tema de los embates de la naturaleza. Retomando el tema del Buque Cuauhtémoc desde mi humilde punto de vista debemos de darle todo el reconocimiento a esta joven guardia marina porque para que un joven mujer u hombre aborde el Buque Cuauhtémoc y vaya a un viaje de aprendizaje sin duda alguna estamos hablando de las mejores mujeres y de los mejores hombres jóvenes que tiene la Marina Armada de México es una tragedia por lo que se estaban realizando una maniobra, desafortunadamente el medio ambiente no ayudó y cayó al mar. Queda la reflexión de cuando muere un soldado insisto soldado de mar, aire y tierra, ¿pregunto? Quien llora por él quien llora por ella La respuesta es lógica solo sus familias también la familia militar, la no escuchamos un mensaje de solidaridad o de duelo de la clase política de dirigentes sociales de intelectuales de quienes denostan la participación activa de la Fuerzas Armadas de nuestro país porque cuando se trata de un criminal muerto en ciertos casos hasta lo victimizan una última pregunta amigos lectores ¿Quién llora por nuestros soldados quien llora por nuestros marinos caídos? La respuesta es Nadieeeee..!! Nos leemos hasta la próxima..!! Salud y Bienestar, Camarada..!! Ánimooooooo..!!