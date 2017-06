Patrulla de Papel

El martes 16 de mayo (017) tuvo lugar una reunión en la que estuvieron distintos representantes de instancias federales como la Procuraduría General de la República, la Secretaria de Gobernación, Secretaria de la Defensa, Secretaria de Marina, Secretaria de Energía y Secretaria de Hacienda , ha, también reportan la presencia de, el Director de PEMEX. En la referida “tenida” estuvieron también los Gobernadores de Puebla, de Veracruz de Tamaulipas, y de Guanajuato.

Fue el Secretario de Hacienda el que, concluido ese “conclave” dio un comunicado haciendo saber que –la reunión fue para analizar avances (¿?) y medidas adoptadas para enfrentar el flagelo (robo de combustible y toda la dinámica criminal que eso lleva)-.

En el comunicado se hizo énfasis en esto -todo es siguiendo las instrucciones del Presidente de la República-.

Hubo más en esa junta, también se informó que –el combate al robo de combustible se enfrentará de manera conjunta y en permanente diálogo con los diferentes niveles de Gobierno-. Hasta ahí los ecos de eso que fue calificado como una “urgente reunión” efectuada horas después del fatal evento en la comunidad de “Palmarito” en la antes pacifica Puebla.

Como era ya calculado por la siempre crítica Opinión Pública, el discurso quedó ahí, la PGR nada avanzó y el Gobierno de Puebla se amarró la boca, el robo de combustible sigue estando ahí y las condiciones de INSEGURIDAD siguen igual que como estaban el 15 de mayo (017).

El 11 de junio siguiente hubo una reunión más, ahí -nos informan - el Presidente Peña Nieto revisó los “avances” en materia de SEGURIDAD, siendo el tema más interesante el “el robo de combustible”. En la reunión estuvieron los Secretarios de Defensa, de Marina, el de Gobernación, y el Procurador General de la República, y, de manera atípica en esta también estuvo el Secretario de Hacienda. Y, tal como lo hizo un mes antes, José Antonio Meade realizó funciones de “vocero” -el Presidente instruyó que se combatiera (a los huachicoleros) desde dos frentes, ordenó también mayor vigilancia e inhibir la oferte y la demanda”- Meade agregó – fue una reunión de seguridad en donde se nos dieron instrucciones puntuales a cada una de las dependencias-.

¿Qué es lo que nos queda de aquellas sendas REUNIONES para atender el urgente tema de la INSEGURIDAD? Es decir ¿con que nos quedamos aquellos que estamos siguiendo el asunto?

1.- El que sea el Secretario de Hacienda quien esté declarando a los medios deja claro que la prioridad para el círculo rojo de la Presidencia es el factor económico, mucho les preocupa el “qué dirán” en los mercados internacionales acerca de ROBO DE HIDROCARBUROS en México 2.- como ya ha pasado un mes y el Huachicol no desaparece entendemos que la máquina de la corrupción tiene miles de engranes y el mayor no quiere detener su marcha. 3.- quedamos ciertos que –los hurtos de gasolina no solo se dan en el TUBO, la cadena de “robos” también va en pipas y propietarios de gasolineras.

Balazo al aire.- estrategia más que de SEGURIDAD, ECONÓMICA.

Ultimo patrullaje.- en Guerrero se les está complicando el asunto de las “Policías Comunitarias”. Hasta este momento ningún ente político del Gobierno (léase políticastres) ha señalado con dedo flamígero la actividad ilegal, criminal y delictiva de esos grupos; el colmo, el Secretario del Ayuntamiento de Acapulco declaró –se le pedirá el Ejercito que ya desarme a esas policías- Daniel Meza tendría que revisar cómo fue su actuación cuando los indígenas y mestizos se estaban armando y ellos, los políticos los aplaudían.

Greguería.- mal se verá el perro cuando su cola, fastidiada de querer ser mordida, de pronto se le lance de regreso.

Oxímoron.- yunta separada.

Cisne Negro.- sin más, cerca de mil campesinos armados se plantan sobre la Av. Costera Miguel Alemán, embrazando escopetas rusticas y muchos de ellos llevando huaraches se declaran en “rebelión” la prensa internacional los etiqueta como “Policías Comunitarios”, la temporada de “vacaciones de verano” se afecta y los periódicos del mundo colocan la NOTA como destacada.

Haikú.- justo bajo las sábanas está la primavera, y, depende la distancia, está el invierno.