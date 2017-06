Frank en su Tinta

A FINALES de agosto el PRI tendrá candidato a la Presidencia de la Republica para las elecciones del 3 de junio de 2018. En la jugada oficial están Miguel Ángel Osorio Chong, Luis Videgaray Caso, José Antonio Meade Kuribreña y José Narro Robles. Y en la lista no oficial se encuentra sola contra el mundo, pero principalmente contra el propio PRI, Ivonne Araceli Ortega Pacheco. ¿Quién será el bendecido (difícilmente (bendecida”) por Enrique Peña Nieto desde Los Pinos? Osorio Chong acaba de entregar buenas cuentas al PRI con los triunfos en las elecciones del Estado de México y Coahuila. Como secretario de Gobernación estuvo al frente de toda la estrategia gubernamental para que el tricolor ganara, sobre todo, el Edomex. Videgaray es el consentido del Presidente de Estados Unidos. Por eso su nombramiento como secretario de Relaciones Exteriores. Meade ha crecido últimamente, a pesar de estar en un cargo (secretario de Hacienda) que no permite el lucimiento personal. Y José Narro, desde la Secretaría de Salud, es bien visto por unos sectores priistas por supuestamente no tener “cola que le pisen”, aunque en la reciente contienda electoral en el Estado de México fue acusado de “mapache” por Andrés Manuel López Obrador. E Ivonne Ortega (exgobernadora de Yucatán) con menos posibilidades que los cuatro cercanos a Los Pinos, recorre desde hace rato el país para dar a conocer su proyecto, en el cual destaca estar en contra del dedazo, pero que buscará por todas las formas ser la candidata del PRI a la Presidencia de la República. Otros que suspiran (porque aspirar les queda lejos) son Aurelio Nuño Mayer (secretario de Educación Pública), Eruviel Ávila Villegas (todavía gobernador del Edomex) y Enrique Ochoa Reza (dirigente nacional del PRI). Hagan sus apuestas……… POR CIERTO, las elecciones del próximo año pondrán nuevamente a prueba la capacidad del Instituto Nacional Electoral y de los institutos locales, luego de las pifias cometidas el pasado 4 de junio, sobre todo en Coahuila, donde los conteos rápidos dieron como ganador al candidato panista y el PREP al abanderado del PRI. Esos deslices generan desconfianza en el electorado. El reto es grande para el INE y para los OPLES (Organismos Públicos Locales Electorales), pues el domingo 3 de junio de 2018 estarán en juego 3 mil 447 cargos públicos, desde la Presidencia de la República, hasta regidurías, pasando por senadurías, diputaciones federales, gubernaturas, diputaciones locales, alcaldías y sindicaturas. Ocho estados elegirán gobernador (Guerrero no) y 27 legislaturas locales (entre ellas la de Guerrero), mientras que 2 mil 242 municipios del país elegirán a sus alcaldes, síndicos y regidores (entre ellos Guerrero). En estas elecciones destacan tres puntos: Uno, serán concurrentes. Es decir, estarán juntas las casillas del INE (para elegir Presidente de la República, senadores y diputados federales) y de los Institutos Locales (para elegir, según sea el estado, gobernador, diputados locales y planillas de ayuntamientos). Dos: Por primera vez habrá reelección. Y Tres: Los partidos políticos estarán obligados a asignar el 50 por ciento de las candidaturas a las mujeres……… SIMPLE dato (1): Iguala será sede nuevamente (este viernes 16 de junio) de la Segunda Feria Regional del Queso y del Mezcal. Productores de los 16 municipios de la Zona Norte estarán desde las 9 de la mañana en el Zócalo de la ciudad…….. SIMPLE dato (2): Iguala será sede por primera vez (este sábado 17 de junio) de la edición 13 de la Convención Estatal de Periodistas. Comunicadores de todo el estado participarán desde las 9 de la mañana en ponencias en un amplio salón de Plaza Esmeralda……. PUNTO.