Puerto Rico libre y en México vamos al 18

En México estábamos muy ocupados con las elecciones del EDOMEX, Coahuila, Nayarit para gobernadores y en Veracruz para las presidencias municipales. Y fueron competidas, y ya estamos metidos para las elecciones del 2018 para presidente de la república, de los precandidatos y de cómo algunos ya se están poniendo el pie y dándose hasta con la cubeta. Los partidos metidos en las elecciones internas pensando en la sobrevivencia política de los que quieren ser presidentes o presidentas.

Cierto las reglas cambiaron y los meses que vienen son decisivos para la política. Vienen diferentes eventos desde la asamblea del PRI, el informe presidencial, la dirección del PRD y MORENA en plena campaña. Las reglas son otras en el sistema político.

Mientras tanto en Puerto Rico se efectuaba un referéndum para decidir su futuro político y la mayoría de los votantes decidieron ser un estado más de los Estados Unidos de America, y lo hizo en un momento donde al imperio lo gobierna Donald Trump, que tiene actitudes homofóbicas frente América Latina, México y el mundo progresista . Un estado más, el 51y dejar de ser Estado Libre Asociado con territorio autónomo. Porque voto así el Borinquén querido?.

El resultado no es vinculante , solo el Congreso estadounidense puede decidirlo y no se ve que Trump o los republicanos tengan interés de que sea así. Los demócratas están ocupados en sobrevivir y buscando juicio político contra el presidente americano. O sea no quieren un estado más.

Hubo alta abstención y boicot de los partidos de oposición, solo el 22 % de los 2,2 millones de ciudadanos, participaron. Se entiende cuando esa gran isla ,dice su gobierno del Partido “Nuevo Progresista” que está en bancarrota y el ser estado 51 podría sacarlos de eso. ¿???

Es decir venden la isla. El gobernador Ricardo Rosello dijo que con ese resultado podrá “exigir y reclamar” a Estados Unidos el ser un estado más y así pagar la deuda que no contrajeron los borinqueños.

Sabrá Rosselló la historia de Puerto Rico y la larga lucha por la independencia, primero de España y desde 1898 de los EUA . Ganaron con la abstención activa de los independentistas, autonomistas y nacionalistas. Les dieron la espalda a los Rosello.

Vender la isla a los que ni siquiera quieren comprarla. Ese gobernador Rosselló debería renunciar.

Ser Estado libre ayuda a los puertorriqueños a tener ventajas de vivir y trabajar en territorio americano, en especial Nueva York, además de tener estatuto de ciudadanos, pero pasar a ser de ese país y darles totalmente su territorio, es ser traidores a su nación .

Los jibaritos son dueños legítimos de su isla, la isla del EDEN, la perla de los mares han sido libertarios, aguantando al racismo y a los intereses meramente capitalistas y militares de los gobiernos americanos.

