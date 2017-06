Reyes del rancho

Kings se lleva la victoria 32-12 frente a La Misión, en Mini Varonil

Iguala, Gro., Junio 15.- Una vez más Kings demostró que está haciendo bien las cosas en el torneo de Mini Varonil de la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala y para esta jornada Rancho La Misión fue el rival que se paró frente a ellos en busca de quitarles la victoria, pero el intento fue en vano y terminó cediendo terreno con marcador de 32-12 que tuvo momentos buenos por la enjundia que le imprimieron ambos equipos.

En el primer periodo el conjunto de Kings estuvo fino en sus envíos, pero Rancho La Misión entró al quite y logró respuesta para evitar que su rival sacara una ventaja que fuera determinante y al final de este episodio el marcador ya estaba en 9-6 en favor de Kings.

Para el segundo momento los “reyes” tuvieron un trabajo perfecto que los llevó a tomar una ventaja de 19-6.

En el tercer llamado a la duela se esperaba que La Misión tuviera respuesta pero no fue así, sus rompimientos no lograron hacer mella ante unos Kings que aumentaron su ventaja en 23-8.

En el último llamado a la cancha Kings finiquitó esta misión con una buena cosecha de puntos que dejaron el marcador final en 32-13, el cual los mantiene motivados para la síguetne jornada.