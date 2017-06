Gran poder ofensivo

Rancho La Misión no se tentó el corazón para llevarse la victoria de 46-13 sobre La Pandilla

Iguala, Gro., Junio 15.- A toda máquina fue como salió a la cancha el conjunto de Rancho La Misión en su partido de la categoría Mini Femenil de la Liga de Basquetbol del Valle de Iguala, en donde no se detuvo ante nada frente a La Pandilla que intentó meter las manos pero siempre se vio en problemas y tras 40 minutos de juego el marcador se detuvo en 46-13, lo que fue muestra clara del potencial ofensivo de las “rancheritas”.

Cuando el balón se puso al aire, Rancho La Misión tomó el dominio de las acciones con una serie de penetraciones que hicieron daño a La Pandilla, que intentaba la salida pero no encontraba respuesta, ya que su rival se encargó de endosarles un 15-0 al término del primer periodo.

Para el segundo llamado a la duela la tónica se mantuvo pese las intenciones de la quinteta “amarilla”, pero La Misión pese a cambiar de cuadro no perdió ritmo y se encaminó a la victoria parcial con números de 28-2 que era ya una losa difícil de superar para las dirigidas por Danae Gutiérrez.

En el tercer cuarto, Rancho La Misión bajó sus revoluciones tras su actuación en los dos primeros periodos, mientras que La Pandilla intentó aprovechar esta situación pero no logró tener mucha efectividad bajo la tabla y disputados 30 minutos de partido el marcador se detuvo en 30-7.

En el último capítulo La Misión recobró la memoria para aumentar su ventaja, la cual nunca perdió en lo que duró la batalla y culminada esta historia los números se detuvieron en 46-13, donde Rancho La Misión cumplió al pie de la letra lo pedido por su entrenadora.