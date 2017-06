Amparados, 7 de los 12 policías de UPOEG que estuvieron en hechos de Cacahuatepec

Chilpancingo, Gro., Junio 14.- El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG), Bruno Plácido Valerio informó que 7 de los 12 policías ciudadanos que estuvieron en el enfrentamiento de Cacahuatepec ya están amparados por la justicia federal, por lo que en breve se presentarán a declarar ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

En Chilpancingo, el dirigente de la UPOEG precisó que sus compañeros no se presentaron a declarar durante la jornada del domingo 11 de junio ante la FGE porque no había condiciones para ello, pues estaba en trámite el recurso legal del amparo.

Para la mañana del martes 13, dijo que siete de los 12 policías ciudadanas que tomaron parte de la confrontación ya tenían dicho beneficio otorgado por la justicia federal, de tal manera que entre la tarde del martes y la mañana del miércoles se presentarían ante el Ministerio Público (MP), para dar a conocer su versión de los hechos.

Plácido Valerio refirió que la UPOEG mantiene la versión de que lo suscitado la tarde del viernes 9 de junio fue un enfrentamiento con extorsionadores, no una masacre de personas desarmadas, como lo sostiene la FGE.

Respecto a las personas que murieron sin ser parte del conflicto, dijo que se pudo tratar de una bala perdida o fuego cruzado.

Incluso, refirió que existe la posibilidad de que los delincuentes hayan utilizado rehenes durante los momentos de crisis.

La certeza sobre los hechos, indicó que debe darla un trabajo de investigación realizado por peritos de la FGE.

Por esa razón, manifestó que se debe esperar a que concluya el peritaje, antes de emitir un comentario que pretenda ser contundente sobre un tema tan delicado.

Reprochó el que en estos momentos haya una condena pública en la que se sataniza a los integrantes de la UPOEG, sin esperar a que haya un peritaje oficial por parte de la FGE.

Recordó que la confrontación se generó a partir de que hubo una petición de auxilio que las autoridades no atendieron, razón por la que los afectados recurrieron a la UPOEG.

A quienes plantean el desarme de la Policía Ciudadana, dijo que deben tomar en cuenta que en realidad se trata de cientos de comunidades que viven con más tranquilidad a partir de la incorporación al Sistema de Seguridad y Justicia Ciudadana, que son lo que manifestarían su oposición en caso de que se decida optar por el autoritarismo.

A cuatro días de los hechos de Cacahuatepec, dijo que la FGE no ha citado a declarar al abogado que pidió el apoyo de la UPOEG para detener a los extorsionadores que lo afectaban, tampoco se han realizado las pruebas de balística ni conocer la incidencia de extorsiones en la zona.

Manifestó que la UPOEG está en la disposición de aceptar errores, dar paso a la reparación de daños y sancionar a quienes resulten responsables, luego de una investigación científica.