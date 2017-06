Con Valor y con Verdad

Fue Coordinador General de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, Director General de Asuntos Contenciosos de la Comisión Federal de Competencia y combatió los monopolios desde el IFT (Instituto Federal de Telecomunicaciones); hoy es el Secretario Técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.

Coincide con muchos analistas, el maestro Ricardo Salgado Perrilliat, que la corrupción y la maldita impunidad, es el gran problema de México, y se lamenta como millones que tengamos el deshonroso primer lugar entre los países de la OCDE.

Le pregunté si lo veremos en algún un video-escándalo, si aparecerá en un audio negociando un moche, o si su caratula de su declaración anual ante el SAT no variará considerablemente en los próximos cinco años. Tajantemente me dijo que no, que es un hombre limpio y así acabará su honroso y sensible cargo.

Más allá si el problema es cultural y descartando que el mexicano posea un chip o en su ADN esté la transa, coincide con el Secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño Mayer, que sólo con educación podrá erradicarse la corrupción.

Hoy, asegura Salgado, la reforma constitucional y las leyes reglamentarias, ofrecen una serie de controles para conocer todos los días el camino de la legalidad, para así eliminar la corrupción política, policial, empresarial, la narco-delincuencia y la impunidad.

Imagine usted respetado lector, que al país le cuesta casi el 10 por ciento del PIB anualmente este terrible problema; pero ubiquémonos, la bronca no únicamente está en él funcionario tramposo, sino también en el ciudadano corrupto que forma parte del terrible problema.

¡Sí, leyó bien: 10 pesos de cada 100 son por abajo del agua¡ Hoy los ciudadanos no confiamos en partidos, legisladores, las iglesias, el poder judicial, y ni en el vecino. Y esto tiene que cambiar. Y todo indica que la nueva legislación sentará las bases cambiar esta percepción.

Basta ya de desvío de recursos públicos, de abuso de funciones, conflictos de interés, contrataciones indebidas, tráfico de influencias, encubrimientos y desacato a las autoridades. Es momento, en este histórico 2017, que le digamos adiós a los Duartes, Borges, Yarringtons, Graniers, Padrés, Reynoso Femats, Ebrads, y Aguirres Riveros.

